دستگیری یک مقام محلی به اتهام ارتباط با طالبان/ کشته شدن دو نظامی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منابع افغان از دستگیری یکی از مقامهای محلی شمال غرب این کشور به اتهام رابطه با طالبان و فساد اقتصادی خبر دادند.

بر این اساس فرماندار منطقه بالامرغاب واقع در ولایت بادغیس روز پنجشنبه توسط نیروهای دولتی افغانستان دستگیر شده، با این حال از انتشار خبر این دستگیری تا تکمیل شدن مراحل بازجویی وی جلوگیری شده است.

این مقام محلی متهم به تبادل اطلاعات محرمانه و حساس نظامی و امنیتی با شبه نظامیان از طریق فردی شده است که عضو طالبان بوده و در دفتر وی کار می کرده است. در حال حاضر نگرانیهایی در مورد اعمال فشار از طریق حلقه های نزدیک به "حامد کرزای" برای بازداشتن وی از عملی کردن وعده هایش در مورد مبارزه با فساد وجود دارد.

خبرگزاری شینهوا نیز از کشته شدن دو نظامی دیگر ناتو در جنوب افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش دو تن از نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) در یک حمله تروریستی کشته شده اند.

فرماندهی ناتو در افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: دو نیروی نظامی ایساف در یک حمله در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده اند. با این حال در این نامه هیچ اشاره ای به جزئیات این حمله و ملیت کشته شدگان نشده است.

بنا بر اعلام ناتو این اقدام در راستای حفظ اطلاعات لازم در مورد هویت این افراد به منظور تصمیم گیری مناسب از سوی کشورهای متبوع آنها صورت می گیرد.

خاطرنشان می شود که روز گذشته نیز فرماندهی ناتو در افغانستان از کشته شدن دو نظامی خود در درگیری مناطق شمالی این کشور خبر داد. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 50 نظامی ناتو که بیشتر آنها آمریکایی اند، در افغانستان کشته شده اند.