نگهداری تنها قرآن دست دوز جهان اسلام در موزه قرآن کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمد فخری بعداز ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از این کتاب اظهار داشت: حفظ و صیانت از قرآن از زمان پیامبر اکرم (ص) مطرح بوده و امروز نیز صیانت از آیات کلام الله مجید در هر شکل و قالبی ارزشمند است.

وی با تاکید بر صیانت از قرآن کریم و حفظ و انتقال آن برای نسلهای آینده بیان داشت: تنها راه نجات و رستگاری جوامع بشری تمسک و توسل به آموزه های دینی و قرآن کریم است.

حجت الاسلام فخری با اشاره به ایام دهه فجر و ویژگی بارز انقلاب اسلامی گفت: تفاوت بارز انقلاب اسلامی ایران با نهضت‌های مادی در ماهیت آن است چرا که ماهیت دینی انقلاب اسلامی آن را از سایر نهضتها و انقلابهای دنیا متمایز می‌کند و امام خمینی (ره) نیز این انقلاب را انقلاب ارزشها می‌ دانست.

وی انقلاب اسلامی را زمینه‌ ساز بیداری ملتها خواند و اظهار داشت: مردم ایران به رهبری امام خیمنی (ره) حرکتی انقلابی و سرنوشت‌ ساز را آغاز کردند که در سراسر جهان مطرح و شناخته شد و از این رو است که مردم جهان در حمایت و پشتیبانی از مظلومان و ستمدیدگان به پا می‌خیزند.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم از حمایت کامل این اداره کل از این اقدم فرهنگی دینی خبر داد و بیان داشت: نوع کار و ترکیب کاری که صورت گرفته در سطح جهان اسلام کم نظیر است و باید از این نوع اقدامات حمایتهای لازم صورت گیرد.

بهروز علیزاده با بیان اینکه این اثر هنری به عنوان یک میراث فرهنگی دینی در موزه استان نگهداری می شود، خاطرنشان کرد: در صورت اتمام کل قرآن کریم این اثر ماندگار به موزه تاریخ قرآن کشور ارسال می شود.

وی همچنین از حمایت این اداره کل در جهت ثبت این اثر به نام خود هنرمند معصومه نظری خبر داد.

معصومه نظری متولد سال 1345 جزء سی قرآن کریم را به صورت دست دوزی کتابت کرده و در نظر دارد کل قرآن کریم را در مدت سه سال به صورت دست دوزی کتابت کند.