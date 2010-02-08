75 درصد معلولان ایلامی تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ملوس نادری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این طرح با عنوان "CBR" با هدف شناسایی معلولان و ارائه خدمات شش گانه توانبخشی در حوزه های مختلف به آنها با رویکرد چند بخشی از سال 86 در روستاهای شهرستانهای مختلف این استان آغاز شده است.

وی با ذکر اینکه از مجموع هشت شهرستان استان این طرح تاکنون در شش شهرستان اجرایی شده است، گفت: این طرح با رویکرد واگذاری خدمات به تسهیل گران تحصیل کرده محلی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است.

این مسئول داشتن برنامه های نو و مبتنی بر الگوهای متنوع فرهنگی و اجتماعی، ارتقا کمی و کیفی خدمات، استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی و مشارکت افراد محلی و ایجاد اشتغال برای افراد تحصیلکرده محلی را از جمله مزایای طرح مذکور برشمرد.

نادری گفت: شروع به کار این طرح در راستای کاهش تصدی گری دولت با برگزاری دوره های آموزشی، آزمون و مصاحبه تخصصی از تسهیلگران و انتخاب تسهیل گران برتر استان شروع و پس از آموزش دهیاران، توانیاران سلامت و اجتماعی و مددکاران و کارشناسان بهزیستی موفق به طراحی نیم رخ شهرها و روستاهای تابعه استان شده اند.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح و با همکاری کلیه دستگاه های عضو ستاد تاکنون دو هزار و 821 معلول در شهرستانهای ایلام، شیروانچرداول، دهلران، دره شهر، آبدانان و ایوان شناسایی و تحت پوشش برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفته اند.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته این طرح تا پایان امسال در کلیه شهرستانهای استان اجرا می شود.

نادری مهمترین مشکل اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را عدم وجود اعتبار کافی و نبود پشتوانه کافی اجرایی برای برخورداری از امکانات و خدمات دیگر دستگاه ها عنوان کرد.

به گفته نادری، اعتبار اختصاص یافته این طرح به این استان برای پوشش و ارائه خدمات به یک هزار معلول است در حالی که با اجرای این طرح تاکنون دو هزار و 821 معلول در روستاهای استان شناسایی شده است.

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام خواستار توجه مسئولان در تخصیص اعتبار متمم سال جاری و پیش بینی اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح برای سال آینده شد.