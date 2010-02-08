مصر و عربستان برای منافع یهودیان و مسیحیان تلاش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ابوسفیان الزیدی (سعید الشهری) گفت که برنامه ریزی برای جنگ علیه مسلمانان کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل موقعیت جفرافیایی آن به ویژه موقعیت دریایی و اهمیت تنگه "باب المندب" از زمان های قدیم وجود داشته، چرا که این منطقه عرصه را بر یهودیان تنگ کرده است.

وی در یک نوار صوتی 12 دقیقه ای مصر و عربستان سعودی را به ایفای نقش در راستای حفظ منافع نفتی یهودیان و مسیحیان و یهودیان و تامین امنیت آنها در گذرگاه های آبی متهم کرد.

الشهری در پایان گفت: آمریکا تا زمانی که فلسطینی ها به طور واقعی امنیت خود را به دست نیاورند در امن نخواهند بود.