بهره برداری از خط دوم انتقال آب سددرودزن به شیراز سریعتر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده ظهر دوشنبه در جریان افتتاح چندین پروژه آبفا در شیراز افزود: امروزه بخشی از آب مصرفی شهر شیراز به وسیله این سد تامین می شود ولی باید به سمتی حرکت کنیم تا درصد استفاده از این سد افزایش یابد از این رو باید این خط دوم انتقال آب با سرعت بیشتری محقق شود و در این خصوص حمایتهای لازم نیز صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید مدیریتهای آب به شکلی موازی پیگیری شود، ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت فارس بحث مدیریت تجهیز، تولید و توزیع شبکه انتقال و مدیریت بازیافت بوده که این سه مدیریت باید حرکتی موازی داشته باشد.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: مدیریت آب استان باید دانش بنیان حرکت کند و اگر به اصلاح زیرساختها نیاز بود این امر باید انجام شود که البته این مسئله در استان فارس روی داده است.

در ادامه مراسم مدیر عامل شرکت آبفای شیراز نیز بیان کرد: امروز 11طرح در این شهر افتتاح شد که سه طرح آن ایستگاه پمپاژ، پنج طرح خط انتقال، دو طرح مخازن و یک طرح نیز کنترل از راه دور مخازن شیراز است.

محسن اردکانی اضافه کرد: اعتبار این طرح ها 4.5 میلیارد تومان بوده که با بهره برداری از آنها مشکل نوسانات آب شیراز برطرف خواهد شد.

به گفته وی آبفای شیراز 90 درصد از اعتبارات بانک جهانی را جذب کرده و مابقی نیز به زودی جذب خواهد شد.