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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

پارکینگ عمومی خودرو در شهر پردیس افتتاح شد

پارکینگ عمومی خودرو در شهر پردیس افتتاح شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: پارکینگ عمومی شهر پردیس همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، همزمان با روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایام دهه فجر، پارکینگ عمومی شهر پردیس بعداز ظهر دوشنبه با حضور بخشدار بخش مرکزی تهران، شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از مردم پردیس افتتاح وبه بهره برداری رسید.

همواره لزوم احداث این پارکینگ به جهت استقرار مجتمع تجاری مرکزی شهر، احساس می شد زیرا پارک کردن خودر توسط کسبه در مقابل این مجتمع از طرفی و نیز مراجعه شهروندان برای خرید مایحتاج روزانه از سوی دیگر به ازدحام خودرو، ترافیک و بی نظمی میدان عدالت پردیس می انجامید.

این پارکینگ عمومی با مساحتی نزدیک به سه هزار و 26 متر مربع دارای سوله سرپوشیده 280 متر مربعی و دیوار سنگی به طول 721 متر مکعب بوده و در آن 300 متر مربع جدول گذاری و دو هزار و 155 متر مربع آسفالت کار شده است.

مدت زمان آغاز تا پایان پروژه مذکور سه ماه و هزینه صرف شده بالغ بر 250 میلیون تومان است.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوه های البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 300 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.

کد مطلب 1032487

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