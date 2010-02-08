"تهران 1390 خورشیدی" در کتابفروشیها

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشنامه که به مناسبت برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به چاپ رسیدهاست نویسنده با استفاده از 5 شخصیت قصد نشان دادن ارتباط انسانها با هم در شرایط مختلف زندگی را دارد.
حسین پارسایی دبیر جشنواره تئاتر فجر در پیشگفتار این کتاب عنوان کردهاست: تئاتر هنر گفتگوست، هنری که تنها در رویارویی با مخاطب کامل خواهد شد و متون نمایشی که یکی از ارکان اصلی این هنر به شمار میآیند نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا این آثار علیرغم اینکه زیر مجموعه ادبیات نیز محسوب شدهاند تنها با عینیت یافتن بر صحنه و در تعامل با مخاطب کامل خواهد شد و به همین سبب است که چاپ متون نمایشی همواره یکی از بهترین راههای تشویق و حمایت از هنرمندان این عرصه به شمار آمدهاست.
کتاب "تهران 1390 خورشیدی" با شمارگان 2000 نسخه در 74 صفحه و به قیمت 1700 تومان منتشر شدهاست.
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