استخر ذخیر آب و گاوداری شیری در املش و کیاشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استخر ذخیره آب روستاهای اشکیت و چماقستان شهرسان املش در سطحی معادل 15.8 هکتار و با اعتباری افزون بر 850 میلیون ریال به بهره برداری رسید که 110 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان را تحت پوشش قرار می دهد.

همچنین به مناسبت دهه مبارک فجر، یک واحد گاوداری شیری 10رأسی در روستای لسکوکلایه بخش بندر کیاشهر آستانه با اعتباری افزون بر 215 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و 80 میلیون ریال از آورده شخصی افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، مرکز خدمات کشاورزی بخش لوندویل شهرستان آستارا افتتاح شد، این مرکز به منظور تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان منطقه لوندویل در زمینی به مساحت 320 مترمربع و با زیربنای 300 متر بنا شده است که 20 روستای منطقه تحت پوشش این مرکز قرار می گیرند.

برای ساخت و تجهیز این مرکز یک میلیارد و 300 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری تامین شده است.