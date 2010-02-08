به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح دو شنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان استان اظهار داشت: انقلاب اسلامی با اصالت بخشیدن به هنر و هنرمندان به هنر استقلال داد و زمینه رشد و شکوفایی آن را فراهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت هنر در دین اسلام، افزود: هنر آفریننده اندیشه و سازنده فکر است و بر این اساس خداوند متعال هنر آفرین و پیامبران بزرگترین هنرمندان تاریخ هستند چراکه هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه تربیت، انسان ساز بودند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تاثیر هنر بر روح و دل انسان خاطر نشان کرد: هنر بر طبع انسان اثرگذار است و زیبایی و جذابیت خاصی بر فطرت آدمی می گذارد.

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در شکوفایی هنر پرداخت و تصریح کرد: هنر در رژیم گذشته اسیر زورگویان و زراندوزان پوچ بود که با آمدن انقلاب اسلامی این هنر وسیله رشد و هدایت مردم شد.

وی به نقش رهبری انقلاب در جهت دهی هنر اشاره کرد و یاداور شد: امام راحل هنر ابتذال را به تعهد و هنر غفلت آفرینی را به هنر بیدادگری تبدیل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی را ظهور نسل هنرمند متعهد با آثاری بدیع دانست و افزود: انقلاب اسلامی تقابل بین دین و هنر را برداشت و هنر را در خدمات دین و معنویت و اخلاق قرارداد.