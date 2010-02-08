شش طرح تعاونی در گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این شرکتهای تعاونی در بخشهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و دام و طیور بوده است که با حضور مسئولان افتتاح شد.

شرکت تعاونی مرغداری سلمان کلاله با اشتغال 15 نفر و تسهیلات شش میلیارد و 900 میلیون ریال، فرآورده های آردی شبنم با ظرفیت 60 هزار تن، اشتغال شش نفر و تسهیلات پنج میلیارد ریال در آزاد شهر از جمله این طرحهاست.

فراوده های گوشتی فربه گلستان با ظرفیت 20 هزار قطعه، اشتغال پنج نفر و تسهیلات دو میلیارد و 630 میلوین ریال در بندرترکمن، مرغداری پرناز ترکمن صحرا با ظرفیت 20 هزار قطعه و تسهیلات یک میلیارد و 935 میلیون ریال در بندرترکمن از دیگر طرحهاست.

همچنین قالیشویی آناهیتا ترکمن صحرا با ظرفیت شستشوی 30 هزار تخته قالی در سال، اشتغال پنج نفر و تسهیلات 910 میلیون ریال و قارچ خوراکی لاله گنبد با ظرفیت 760 تن و تسهیلات دو میلیارد و 640 میلیون ریال و اشتغال هفت نفر از دپگر شرکتهای تعاونی است که بهره برداری شد.

هشت هزار و 200 شرکت تعاونی در گلستان فعالیت دارد.