تذکر علی کریمی به مدافع خارجی/ ستارگان بزرگ تماشاگران اندک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استیل آذین تهران و سپاهان نوین اصفهان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز با برتری شاگردان استیلی در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید که حاشیه این دیدار را در زیر می خوانید:

* برای تماشای این دیدار کمتر از 100 تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. در حالی است که در تیم استیل آذین بازیکنان بزرگی همچون مهدوی کیا و کریمی، شاهپورزاده ، نیکبخت، حسین کعبی و ... حضور دارند.

* در ابتدای این بازی فرشید کریمی بازیکن تیم راه آهن با حضور در جایگاه ویژه عملکرد برادرش را تماشا کرد. بازیکنان راه آهن هم پس از پایان تمرینشان به زمین شماره یک ورزشگاه اختصاصی خود آمدند و این دیدار را تماشا کردند.

* پیش از آغاز این مسابقه " لک چیرا" بازیکن خارجی تیم استیل آذین با یکی از اعضای کادر فنی این تیم در کنار زمین در حال شوخی کردن بود که علی کریمی با تذکر جدی از وی خواست برای انجام این کارها به رختکن برود.

* در اواسط نیمه دوم در حالی که فشار حملات تیم سپاهان نوین روی دروازه استیل آذین افزایش یافته بود مهدی مهدوی کیا کاپیتان این تیم با بازیکنان برای انجام دستورات کادر فنی تذکر می داد که حتی یک بار با صدای بلند از نیکبخت خواست که در یارگیری دقت بیشتری کند.

* در پایان دیدار مهدی مهدوی کیا به شدت از سوی تماشاگران تشویق شد.