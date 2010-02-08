100 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا پوربصیر بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج اظهار داشت: از 78 میلیارد تومان اعتبار مذکور 36 میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و 41 میلیارد تومان مابقی توسط متقاضیان تامین شد.

وی افزود: این طرحها عمدتا در زمینه فرآوری لبنی، میوه و سبزی، سردخانه های نگهداری، شالیکوبی های مدرن، خوراک دام و طیور و محصولات دامی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین طرحهای افتتاحی در استانهای همدان، فارس، گیلان و خراسان شمالی است.

پوربصیر با مقایسه میزان فرآوری محصولات این معاونت با سال 57 و افزایش چهار برابری آن بیان داشت: در سال 57، 25 میلیون تن محصولات خام تولید شد که این میزان در سال 88 به 102 میلیون تن رسیده است.

میزان فرآوری محصولات کشاورزی به 100 میلیون تن رسید

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: میزان فرآوری محصولات کشاورزی در صنایع تبدیلی و تکمیلی در سال 57 حداکثر 10 میلیون تن مواد خام بود که در حال حاضر این میزان در سال 88 به 100 میلیون تن رسیده است.

وی ادامه داد: در سال 57، 330 هزار تن گوجه فرنگی تولید تولید شد و هم اکنون سالانه پنج میلیون تن گوجه فرنگی در استانهای مختلف کشور تولید می شود.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر میزان فرآوری گوجه فرنگی در کشور سه میلیون تن است که در این راستا 5.6 میلیون تن ظرفیت سازی شده است.

پوربصیر متذکر شد: در تولید برخی از محصولات مانند گوجه فرنگی، شیر و آرد ظرفیت سازی مطلوب است اما در برخی از محصولات مانند تولید سیب زمینی، فرآوری سبزی و میوه، سردخانه و انبارهای فنی ضعف برای طرفیت سازی وجود دارد که باید با اجرای برنامه های مختلف جبران شود.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در حال حاضر معادل تولیدات خام ظرفیت فرآوری ایجا شده است اما متناسب نیست.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کیلومتر هفت جاده ماهدشت کرج واقع شده است.