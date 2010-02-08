تهران مدارک جنایات جندالله را به اسلام آباد داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، "سعید خرازی" که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد از دولت پاکستان خواست تا برای توقف فعالیت های جندالله اقدام کند.

وی با محکوم کردن اقدامات تروریستی این گروه در شهر زاهدان، اضافه کرد که فعالیت های این گروه به نفع ایران و پاکستان نیست.

خرازی همچنین در رابطه خط لوله گاز ایران به پاکستان خاطر نشان کرد: ایران کار خود را در این زمینه تکمیل کرده و منتظر پاسخ پاکستان است.

این دیپلمات ایرانی همچنین خواستار عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان شد و گفت که حضور آنها در افغانستان تروریسم را در منطقه افزایش داده است.