آمریکا در افغانستان اقیانوسی از مراکز تولید مواد مخدر ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید احمد حسینی صبح سه شنبه در جمع دانش آموزان مدرسه صدرا سازمان تبلیغات اسلامی کرمان اظهار داشت: امروز دشمنان نظام بخصوص آمریکا از هر وسیله ای برای ضربه نظام ایران استفاده می کنند و مردم بخصوص جوانان هدف این تهدیدات هستند.

وی گفت: هم اکنون آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر افغانستان را اشغال کرده است اما در واقع در افغانستان اقیانوسی از مجهزترین کارخانه ها و مراکز تولید مواد مخدر صنعتی ایجاد کرده است و قصد دارد جوانان ایرانی را از درون بپوساند.

این استاد حوزه گفت: در کنار تولید و توزیع مواد مخدر 400 هزار سایت غیر اخلاقی تولید کرده است و ارزشهای اسلام و انقلاب و جامعه را هدف قرار داده است و 350 شبکه ماهواره ای 24 ساعته درصدد تخریب اذهان جوانان و انحراف آنها هستند.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: در کنار ایجاد جنگ نرم بر علیه کشور و شبه افکنی کمربند نظامی در اطراف مرزهای ایران تشکیل داده است و سعی در تحت فشار قراردادن ایران اسلامی دارد اما مردم ایران نشان داده اند که هوشیارانه در مقابل این تهدیدات ایستاده اند.

وی با اشاره به اینکه ایران از تمدن غنی اسلامی برخوردار است گفت: برای مقابله با این مسئله نیز شخصیتهای علمی و تاریخی ایران را به نام کشورهای دیگر مصادره می کنند.

حسینی گفت: برخی در این میان مطرح می کنند که جوانان دیروز از جوانان امروز متدین ترند اما باید این نکته را در نظر گرفت که جوانان امروز با وجود تمام تهدیدهای نرم مهمترین پشتیبانان انقلاب هستند و اجازه هیچ خدشه ای به نظام نخواهند داد.

وی افزود: با توجه به این نکته تدین و دین داری جوانان امروز جامعه بسیار زیاد است و سایر اقشار جامعه نیز دست پرورده میدانهای جنگ و ایستادگی هستند.