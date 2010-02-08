پیک نوروزی دانش آموزان گلستان استاندارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرشته سلطانی عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: پی ریزی این اقدام در موضوع تفاهمنامه این اداره کل با سازمان آموزش و پرورش گلستان با عنوان انجام امور ترویجی و آموزشی صورت گرفته بود که در جلسات بعدی با معاونت آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش، قرار برگنجاندن مباحث استاندارد در پیک نوروزی 89 گذاشته شد.

وی اظهار داشت: این مطالب که به فراخور سن هر دو مقطع دوم و پنجم به طور جداگانه طراحی و جمع آوری شده است حاوی توضیحاتی در خصوص استاندارد و برگزاری یک مسابقه برای مقطع پنجم و طراحی یک قصه نیمه تمام جهت تکمیل آن توسط دانش آموزان، برای مقطع دوم ابتدایی است.

سلطانی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال اصلاح الگوی مصرف ، این اقدام موجبات ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد را در بین دانش آموزان فراهم آورده تا با نهادینه شدن فرهنگ استاندارد، بهداشت، ایمنی و رفاه جامعه تامین شود.

این کارشناس بیان داشت: دو هزار و 900 مدیر مدارس مقاطع مختلف تحصیلی گلستان مروج استاندارد در بین 310 هزار دانش آموز شهرها و روستاهای گلستان هستند.