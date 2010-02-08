1600 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این پروژه با یک هزار و 800 متر لوله گذاری به منظور تامین آب آشامیدنی مورد نیاز روستاهای لاکسار، گوراب و تطف از توابع شهرستان صومعه سرا اجرا شده است.

برای اجرای این پروژه افزون بر دو میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده و یک هزار و 640 نفر جمعیت این روستاها از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند.

همچنین در ادامه اجرای طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی تاکنون بیش از ۲۰ کیلومتر کانال بتنی در سطح ۹۰۰ هکتار با اعتباری افزون بر شش میلیارد و 350 میلیون ریال از اعتبارات دولتی هزینه شده است.

ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی با هدف استفاده بهینه از آب کشاورزی و در سطح روستاهای خانی کنار، کلنگستان، سورم، ندامان چمن، مهویزان، پشتیر، چالکسر و ماتک شهرستان صومعه سرا اجرا شده است.