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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

کنگره سراسری شعر فجرآفرینان در کرمانشاه آغاز بکار کرد

کنگره سراسری شعر فجرآفرینان در کرمانشاه آغاز بکار کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کنگره سراسری شعر آیینی مذهبی فجر آفرینان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و جمعی از مسئولان و شعرا استان کرمانشاه بعداز ظهر دوشنبه در تالار غدیر این شهر آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسم گشایش این گنگره رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر با تشریح جزئیات برگزاری این کنگره، اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان این کنگره، شاعران 22 استان شعرهای خود را در خصوص پیامبر اعظم و اهل بیت (ع) و دهه فجر به دبیرخانه این کنگره ارسال کردند.

 

علیرضا شاه آبادی با بیان اینکه 100 شاعر با 468 اثر در این کنگره شعر شرکت کرده اند، گفت: از میان این آثار 25 اثر از 25 شاعر مورد تایید هیئت داوران قرار گرفت و امروز از 10 تن از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

 

وی با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره گفت: این کنگره با هدف تعامل بیشتر بین شاعران جوان و شناسایی استعدادهای جوانان در زمینه اشعار آیینی و مذهبی برگزار شده است.

 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه افزود: دستیابی به آثار فاخر آیینی و مذهبی، شناخت استعدادهای نو و همگرایی شاعران جوان و پیشکسوت سراسر کشور از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.

 

شاعرانی از استانهای گیلان، بوشهر، لرستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، هرمزگان ،یزد ،فارس ، مرکزی ، کهگیلویه و بویر احمد، تهران، همدان، خراسان شمالی و جنوبی، زنجان ، خوزستان، چهارمحال و بختیاری ، ایلام ، کرج ، کرمان، کرمانشاه در این جشنواره شرکت کرده اند.

کد مطلب 1032518

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