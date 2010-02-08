سطح فناوری و اطلاعات در قم باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم عبدالمجید ریاضی ظهر دوشنبه در همایش آغاز مرحله آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند در قم اظهار داشت: پروژه‌های مترواترنت و کارت ملی هوشمند از پروژه‌های عظیم ملی است که در عرصه ارتباطات برای نخستین بار در سطح کشور در استان قم کلید خورد و به بهره‌برداری رسید.



وی مترواترنت را پروژه‌ای بزرگ دانست که در زمینه ارتباطی کشور محسوب می‌شود و از زیرساختهای اصلی صدور کارت ملی هوشمند است.



معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه جایگاه شهر قم در جهان اسلام ویژه است بیان داشت: این شهر مقدس مرکز تولید و نشر اندیشه دینی در جهان است و به همین علت باید سطح فناوری و اطلاعات در این استان باید به سطح مطلوبی در کشور برسد.



ریاضی با اشاره به زیر ساختهای علمی و شاخصه‌ های ویژه استان قم گفت: بیش از پنج میلیارد تومان در زمینه کارت ملی هوشمند و بیش از 5،5 میلیارد به شبکه مترواترنت جهت پیشرفت و توسعه استان قم اعتبار اختصاص داده شده است.



وی دولت دهم را نخستین دولتی دانست که به سمت و سوی الکترونیکی روی آورده است.



وی اظهارداشت: دولت عزم راسخ خود را در شش حوزه توسعه دولت الکترونیک، رفاه و سلامت الکترونیک و تجارت و بانکداری الکترونیک و نیز توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و توسعه امنیت در فضای فناوری ارتباطات قرار داده است.



معاون وزیر ارتباطات افزود: مدیران و روسای دستگاه‌ های اجرایی استان قم باید به نحو مطلوب با وزارت ارتباطات و فناوری همکاری و تعامل کنند تا فضای مجازی در حوزه ‌های دیگر به ویژه در توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در استان قم پیشتاز باشد.



شاخص فناوری کشور در افق 1404 باید رتبه اول منطقه باشد



ریاضی بیان کرد: شاخص فناوری کشور در افق 1404 باید رتبه اول منطقه باشد که این شاخصه هم‌اکنون 2،94 درصد است که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 6،22 درصد برسد.



وی به تبیین برنامه‌های پنجم توسعه پرداخت و افزود: برخورداری 50 درصد مردم از اینترنت پرسرعت، و بهره‌وری 100 درصد شهروندان از کارت ملی هوشمند و استفاده 100 درصد مردم از پرونده سلامت از برنامه‌های این وزارتخانه در برنامه پنجم توسعه است.



ریاضی ادامه داد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 100 درصد تعاملات بین دستگاهی و 70 درصد تعامل مردم با نهادهای مختلف باید از طریق دستگاه‌های الکترونیکی انجام شود



دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور عنوان کرد: آموزشهای متوسطه در برنامه پنجم توسعه باید 30 درصد به صورت مجازی انجام شود و همچنین آموزشهای سطح عالی باید 70 درصد غیر فیزیکی انجام گیرد.



وی لازمه دستیابی به اهداف بلند مدت دولت الکترونیک را توسعه هرچه بیشتر فضای مجازی و ارائه بیشتر و بهتر خدمات به نهادهای مختلف اجرایی و اختصاص اعتبار دستگاه‌ها به توسعه فن‌آوری عنوان کرد.



دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: مسئولان استان قم باید در بخش آموزش‌های مجازی در حوزه‌های علمیه دقت بیشتری داشته باشند و به این امر اهتمام بورزند.