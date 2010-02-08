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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۲۲

70 کتابخانه در مساجد لرستان تاسیس می شود

70 کتابخانه در مساجد لرستان تاسیس می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان از تاسیس 70 کتابخانه مسجدی تا پایان سال جاری در شبستان کتابخانه مساجد این استان خبر داد.

حجت الاسلام سیدعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در ایام دهه فجر در هر یک از شهرستان‌های 9 گانه این استان، برنامه‌ها و مسابقات ویژه کتابخوانی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت تاسیس کتابخانه‌های باز در مناطق محروم روستایی و فضاهایی است که به دلیل عدم شرایط مناسب، ظرفیت‌های تشکیل کتابخانه دائم را ندارند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان یادآور شد: برای راه‌اندازی این کتابخانه‌ها، دو قفسه ویژه استفاده برادران و خواهران به همراه تعدادی کتاب در زمینه‌های گوناگون تاریخی، دینی، دفاع مقدس، رمان، ادبیات و ... در اختیار متولیان مساجد قرار می‌گیرد.

موسوی با بیان اینکه اعضای کتابخانه‌های مساجد استان لرستان بالغ بر 10 هزار نفر هستند، گفت: این استان 85 کتابخانه دائم و 120 کتابخانه باز در سطح مساجد دارد که در ایام گوناگون سال و مناسبت‌های دینی و اجتماعی تجهیز می‌شوند.

وی با اشاره به این که در ایام دهه فجر نه مسابقه قرآنی برای جوانان و نوجوانان در شهرهای این استان به اجرا در خواهد آمد، یادآور شد: این مسابقات در سه زمینه حفظ، ترتیل و قرائت در کانون‌های فرهنگی مساجد برگزار می شوند و در کنار آنها مسابقات کتابخوانی و مسابقه خطبه حضرت زینب(س) اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1032536

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