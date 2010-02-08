70 کتابخانه در مساجد لرستان تاسیس می شود

حجت الاسلام سیدعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در ایام دهه فجر در هر یک از شهرستان‌های 9 گانه این استان، برنامه‌ها و مسابقات ویژه کتابخوانی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت تاسیس کتابخانه‌های باز در مناطق محروم روستایی و فضاهایی است که به دلیل عدم شرایط مناسب، ظرفیت‌های تشکیل کتابخانه دائم را ندارند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان یادآور شد: برای راه‌اندازی این کتابخانه‌ها، دو قفسه ویژه استفاده برادران و خواهران به همراه تعدادی کتاب در زمینه‌های گوناگون تاریخی، دینی، دفاع مقدس، رمان، ادبیات و ... در اختیار متولیان مساجد قرار می‌گیرد.

موسوی با بیان اینکه اعضای کتابخانه‌های مساجد استان لرستان بالغ بر 10 هزار نفر هستند، گفت: این استان 85 کتابخانه دائم و 120 کتابخانه باز در سطح مساجد دارد که در ایام گوناگون سال و مناسبت‌های دینی و اجتماعی تجهیز می‌شوند.

وی با اشاره به این که در ایام دهه فجر نه مسابقه قرآنی برای جوانان و نوجوانان در شهرهای این استان به اجرا در خواهد آمد، یادآور شد: این مسابقات در سه زمینه حفظ، ترتیل و قرائت در کانون‌های فرهنگی مساجد برگزار می شوند و در کنار آنها مسابقات کتابخوانی و مسابقه خطبه حضرت زینب(س) اجرا خواهد شد.