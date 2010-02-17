فقط نصف بودجه انسداد مرزی سال 88 پرداخت شده است

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: حدود یک ماه پیش 33 میلیارد تومان از بودجه انسداد مرزی توسط وزارت کشور به ناجا پرداخت شده و امیدواریم مابقی آن تا پایان سال مالی یعنی تا خرداد 89 پرداخت شود.

این مقام انتظامی افزود: مابقی این مبلغ نیز چیزی در حدود 30 میلیارد تومان است که در صورت پرداخت از سوی وزارت کشور کار انسداد مرزهای شرقی کشور که مبادی اصلی ورود مواد مخدر به کشور است سریعتر صورت خواهد گرفت.

بر اساس آمارهایی که از سوی مسئولان در رابطه با انسداد مرز یک هزار و صد کیلومتری ایران با کشورهای پاکستان و افغانستان اعلام شده، تاکنون در بیش از 400 کیلومتر از این مرز به شکل فیزیکی موانعی برای سختتر شدن کار تردد قاچاقچیان انجام گرفته است.

در همین حال نیز پیش از این طه طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم تخصیص بودجه این کار از سوی وزارت کشور گفته بود: بودجه انسداد مرزی پیش از این مستقیم به ناجا داده می شد اما امسال به وزارت کشور داده شده که تاکنون چیزی از آن را به ما نداده اند که این مسئله کار انسداد مرزها را دچار مشکل کرده و ممکن است به تعطیلی این پروژه منجر شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بودجه سال 89 برای انسداد مرزهای کشور نیز گفت: بودجه این کار برای سال 89 بر اساس پیشنهاد ناجا به دولت رفته و امیدوار هستیم در مجلس پیگیری شود تا با اختصاص آن، پروژه انسداد مرزها را به صورت جدی تر پیگیری کنیم.