آزمایشگاه پیشرفته خاک شناسی مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح این آزمایشگاه گفت: این مرکز توسط بخش خصوصی و با هدف کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی بر روی نمونه های آب، خاک، کود وهمچنین توصیه های فنی در این بخش بهره برداری شد.

مرتضی امینی افزود: این آزمایشگاه تخصصی در بخشهای آنالیز، خاک، آب، گیاه و انواع کودهای شیمیایی فعالیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این مرکز در یک واحد اجاره ای توسط بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: برای بهره برای از این آزمایشگاه حدود 155 میلیون ریال هزینه شد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: اعتبار این طرح از محل تبصره دو ماده یارانه دار تامین وهزینه شد.

امینی ابراز امیدواری کرد که راه اندازی این مرکز بتواند در پیشبرد فعالیتهای تخصصی کشاورزی وهمچنین مشاوره های مورد نیاز در این بخش کمک کند.

مدیرجهادکشاورزی آمل با اشاره به اینکه در دهه فجر هفت طرح کشاورزی، زیربنایی و خدماتی در این شهرستان توسط این مدیرت افتتاح شد، خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ها حدود دو میلیارد ریال هزینه شد.

وی عنوان کرد: این طرحها شامل چهار کیلومتر شن ریزی جاده بین مزارع و کانال لاینینگ بتنی به طول چهار کیلومتر در روستای تسکابن، اجرای لوله‌ گذاری مزارع کوهستانی روستای امیرآباد لاریجان، اجرای آبیاری تحت فشار در روستای فیروزکلا، پرورش گاو شیری 20 راسی در روستای وسطی کلا، پرواربندی 150 گوساله و آزمایشگاه خاک بوده است.

مدیرجهاد کشاورزی آمل با اشاره به اینکه این طرحها برای شش نفر شغل ایجاد کرده است، یادآور شد: اهالی 10 روستای این شهرستان نیز از مزایای اجرای این طرحها بهره‌ مند شدند.