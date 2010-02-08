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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۵۲

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110 کیلومتر از راه های لرستان آسفالت شد

110 کیلومتر از راه های لرستان آسفالت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان لرستان از آسفالت 110 کیلومتر از راه های این استان خبر داد.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در 9 ماهه اول سالجاری 110 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان لرستان با صرف اعتباری بیش از 85 میلیارد ریال آسفالت شده است.

وی یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده عملیات لکه گیری و ترمیم رویه راه ها به میزان250 هزار متر مربع در طول 160 کیلومتر از راههای این استان انجام شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: برای لکه گیری و ترمیم رویه راه های لرستان در این مدت اعتباری در حدود 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

رضایی خاطر نشان کرد: هر ساله عواملی نظیر انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در فصل زمستان، تردد وسایط نقلیه سنگین و عبور بارهای ترافیکی فوق سنگین موجب بروز خسارات زیادی به رویه و جسم راه های اصلی استان می شود.

کد مطلب 1032548

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