تغییرات جوی از سوی رهبران دینی مورد بررسی قرار می‌گیرد

صدها نفر از رهبران دینی از ادیان مختلف قرار است طی دو روز 8 و 9 فوریه (19 و 20 بهمن ماه) در ابوجا پایتخت نیجریه گردهم جمع شوند تا درباره تغییرات جوی به بحث و گفتگو بپردازند.

در این رویداد که از سوی شورای بریتانیا - نیجریه و بانک مانیومنت شهر برگزار می شود قرار است شرکت کنندگانی از کشور نیجریه، بریتانیا و چند کشور آفریقایی دیگر از جمله آفریقای جنوبی شرکت کنند.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی برگزار کنندگان، این همایش با هدف استفاده از ظرفیتهای رهبران دینی به عنوان سفیران مبارزه با تغییرات جوی و تخریب محیط زیست برگزار می شود.

این همایش دو ماه پس از همایش تغییرات جوی کپنهاگ برگزار می شود که روز 19 دسامبر 2009 برگزار شد. رهبران کشورهای صنعتی دنیا که آلوده کننده‌ترین کشورهای محیط زیست محسوب می شوند در اجلاس کپنهاگ شرکت کرده بودند.

پاپ نسبت به حمایت اسکاتلند از اتانازی ابراز نگرانی کرد

درحالی که پاپ بندیکت شانزدهم قرار است اواخر سال جاری میلادی به بریتانیا و اسکاتلند سفر کند، دیروز در دیدار با اسقفهای اسکاتلندی نسبت به حمایت این کشور از اتانازی ابراز نگرانی کرد.

ماه گذشته یکی از معاونان پارلمان اسکاتلند که از بیماری پارکینسون رنج می برد طرحی برای قانونی کردن اتانازی به پارلمان ارائه کرد تا بیمارانی که از بیماری های لاعلاج رنج می برند بتوانند به زندگی خود خاتمه دهند.

بندیکت قرار است ماه سپتامبر به بریتانیا سفر کند و دیدار روز جمعه خود با اسقفهای اسکاتلندی اظهار داشت که این سفر دربرگیرنده توقفی کوتاه در اسکاتلند است.

واتیکان کمک به خودکشی را نوعی اتانازی تلقی می کند که در تعالیم کاتولیک ممنوع است. واتیکان همچنین با سقط جنین و دستکاری رویان انسان با اهداف علمی مخالف است. از زمانی که هنری هشتم رابطه خود را با رم قطع و 475 سال پیش کلیسای انگلیکن انگلستان را تأسیس کرد این دومین سفر یک پاپ به بریتانیا محسوب می شود. پاپ سه روز در انگلستان و یک روز در اسکاتلند اقامت خواهد داشت و در اسکاتلند با ملکه بریتانیا دیدار خواهد داشت.

اوتانازی در زبان لاتین به معنی "مرگ خوب" است. اتانازی در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خود به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معمولا در بیماریهای سخت یا دردناک یا درمانهای طولانی مدت و ناامید کننده پدید می‌آید. در فارسی به آن "مرگ آسان"، "قتل ترحمی" یا "به مرگی" نیز گفته شده‌است.

توقف روند درمان یک بیمار، قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از دیالیز و جداکردن فرد از دستگاه‌های حمایتی ارگان‌های حیاتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا، که موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اتانازی به حساب می‌آیند.

قدیمی‌ترین صومعه مسیحی جهان در مصر مرمت شد

مصر مرمت و بازسازی قدیمی‌ترین صومعه مسیحی جهان را که قدمت آن 1600 سال عنوان شده تکمیل کرد.

صومعه سنت آنتونی به عنوان قدیمی‌ترین صومعه مسیحی جهان طی پروژه‌ای دولتی و با هزینه‌ای بیش از 14 میلیون دلار طی هشت سال مرمت و بازسازی شد. این صومعه یکی از اماکنی است که زائران مسیحی قبطی به‌کرات به زیارت آن می‌روند.

زهی هواس رئیس از باستان‌شناسان ارشد مصر تأکید کرد: کار نوسازی این صومعه از سوی مسلمانان انجام شده است. ما تلاش می‌کنیم به دنیا نشان دهیم که به مرمت و نگه‌داری آثار باستانی اهمیت می‌دهیم و این امر به مسلمان بودن، مسیحی بودن و یهودی بودن ارتباطی ندارد.

در قرن سوم میلادی سنت آنتونی در یک غار واقع در کوهستانی نزدیک دریای سرخ گوشه‌نشینی را برای عبادت انتخاب کرد. پس از درگذشت وی پیروانش این صومعه را ساخته و نام وی را بر آن نهادند.

یک دیوار باستانی، یک برج، دو کلیسای اصلی و محل اقامت راهبان در این پرژه مورد مرمت قرار گرفتند.

زندگی فرق کاتولیک در اروپا و امریکا با بحران مواجه شده است

رئیس کنگره نهادهای و انجمنهای زندگی رهبانی واتیکان اظهارداشت که فرقه‌های مذهبی کاتولیک مسیحیت در مجامع اروپای غربی و امریکای شمالی دچار بحران شده، ذهنیت سکولاریسم را در پیش گرفته و آداب سنتی خود را ترک کرده‌اند.

کاردینال رانک رود رئیس کنگره نهادها و انجمنهای زندگی رهبانی واتیکان اظهارداشت: مشکلات گروههای دینی مسیحی فراتر از کاهش تعداد مومنان مرد و زن رفته‌اند.

کاردینال رود 75 ساله مسئول نظارت بر نهادهای دینی زنان در ایالات متحده است تا به علت این امر پی ببرد که چرا اعضای جوامع آنها طی 40 سال گذشته کاهش یافته است و همچنین در این تحقیق کیفیت زندگی این گروه از کلیسا نیز مشخص شود.

وی یادآور شد در دنیای امروز یافتن جوانانی که می‌خواهند از فرهنگ معاصر جدا شوند و زندگی در صومعه را برگزینند بسیار دشوار است. درحال حاضر افرادی در این جوامع تربیت می‌شوند که فاقد ویژگی‌های لازم هستند و به فرار از زندگی که انتخاب کرده تمایل دارند.

پاپ بازیهای المپیک را پایه صلح میان ملتها توصیف کرد

پاپ بندیکت شانزدهم در نامه‌ای به اسقف اعظم ونکور با ابراز مسرت خود از برگزاری بیست و یکمین بازیهای المپیک زمستانی که بین ماههای فوریه و مارس (اسفند و فروردین ) برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرده است که این بازیها پایه صلح و دوستی میان مردم و ملتها باشد.

پاپ در پیام خود به اهمیت این رویداد اشاره کرده است و کلمات ژان پل دوم را یادآور شده که گفته است ورزش می‌تواند سهم مؤثری در درک صلح‌آمیز میان مردم و برقراری تمدنی از عشق ایفا کند. باشد که ورزش همواره یک مؤلفه ارزشمند برای ایجاد صلح و دوستی میان مردم و ملتها باشد.

بازیهای المپیک قرار است از 12 فوریه و بازیهای پارا المپیک از یک ماه بعد آغاز می‌شود.

بودائیان تایلند معبدی از فولاد ساختند

تنها معبد فولادی بودائیان در 130 کیلومتری غرب بانکوک تایلند پس از هفت سال افتتاح شد .

این معبد کوچک ظاهری شبیه یک معبد درخشان و کوچک دارد که به دست صنعتگران تایلندی ساخته شده است.

راهب این معبد گفت که وی می خواست در شکل ظاهری این ساختمان تغییر و تفاوتی با سایر معابد وجود داشته باشد تا شاید روزی به یکی از اماکن برجسته و تاریخی تایلند تبدیل شود، همچنین انتخاب فولاد به عنوان ماده اولیه ساخت معبد به علت قدرت و استحکام آن بوده است. فولاد به سادگی در دسترس است و تا کنون در تاریخ بودیسم چنین معبدی ساخته نشده است.

ساخت این معبد هفت سال به طول انجامید تا سرانجام معبد کوچکی با 5/4 متر عرض، 5/9 متر طول و 12 متر ارتفاع ساخته شود. جدا از این معبد کوچک مجسمه بزرگی از بودا از جنس فولاد با 15 ارتفاع ساخته شده است.

پیروان آئین بودیسم و گردشگران تنها می توانند با قایق به این منطقه سفر کنند و باید از رودخانه عبور کرده تا به تماشا و یا زیارت این معبد بروند.