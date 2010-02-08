شهروندان کرجی 60 هزار واحد خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر مجتبی ابراهیمی بعداز ظهر دوشنبه در همایش کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن اظهار داشت: مردم این شهرستان روزانه 130 واحد خون به بیمارستانهای غرب استان تهران اهدا می کنند.

وی افزود: بطور متوسط روزانه 250 واحد خون از سوی شهروندان کرجی اهدا می شود که مازاد نیاز این فرآورده به بیمارستانهای غرب استان تهران تحویل می شود.

ابراهیمی ادامه داد: خونهای اهدایی پس از انجام آزمایشات مختلف نظیر هپاتیت و ایدز در اختیار مراکز درمانی قرار داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم نوعدوست کرج در سال گذشته 60 هزار واحد اهدا کردند که میانگین اهدای واحد خون در مناسبتهای مذهبی و اعیاد با دو برابر افزایش همراه بوده است.

ابراهیمی گفت: در این همایش که با هدف آشنایی بیشتر پزشکان و پرستاران با نحوه استفاده فرآورده های خونی و حفظ انها برگزار شده تلاش می شود تا بتوان به فناوری های جدیدتری در زمینه انتقال خون دست یافت.

در این همایش سه روزه 150پزشک و کارشناس پرستاری و آزمایشگاهی در زمینه آزمایشات قبل از تزریق خون، تزریق خون در اطفال، نوزادان و بیماران تالاسمی به تبادلات علمی پرداختند.

اداره انتقال خون کرج با چهار پایگاه ثابت و دو پایگاه سیار در مناطق مختلف این شهرستان به شهروندان خدمات ارائه می دهد.