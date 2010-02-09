محمد جواد ابطحی در گفتگو با مهر: بودجه 6 درصدی فرهنگ کمتر از انتظار است

محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون امنیت داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بودجه فرهنگی گفت: اگر به کل بودجه 365 هزار میلیارد تومانی نگاه کنیم 6 درصد آن به بخش فرهنگ اختصاص یافته است اما با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در تدوین برنامه پنجم توسعه و اهتمام دولت به همین سرفصلهای امور فرهنگی در برنامه پنجم که به مجلس برای تصویب ارائه شده باید جهشی را در زمینه امور فرهنگی و رشد و تعالی امور فرهنگی داشته باشیم.

وی افزود: البته با این بودجه 6 درصدی که میزان آن نسبت به آنچه پیش بینی می شد کمتر است، اما اگر غیر بخش خاص فرهنگ را در نظر بگیریم و بودجه عمومی و عمرانی را هم در نظر بگیریم مشاهده خواهیم کرد که جهش بزرگی را در بخش فرهنگ داشته ایم.

ابطحی گفت: برای مثال کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی چون مؤسسه بصریت، مهدویت، اسرا، صدا، جامعه المصطفی در بخش فرهنگ را می توان ذکر کرد که در آن شش درصد قرار می گیرند اما در بودجه های عمرانی را در نظر بگیرید که در سر فصلها درباره توسعه کتابخانه ها، سینماها و غیره آمده بیش از شش درصد می شود.

وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهوری گفت: در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان جدا از کمک به مسائل فرهنگی چون کمک به ازدواج و بسیج و امثان اینها 100 میلیارد تومان اختصاص داده شده است. در تبریز هم به همین صورت، در مشهد 200 میلیارد، در شیراز 100 میلیارد تومان اختصاص داده شده است، از این رو اگر این موارد را نیز مورد توجه قرار دهیم شاهد رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال گذشته و سالهای قبل هستیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند این مظلومیت فرهنگی را پس از گذشته سی و یک سال از انقلاب داشته ایم و اگر به مسائل فرهنگی در دوره های قبل بیشتر توجه می کردیم با چنین معضلاتی در جامعه مواجه نمی شدیم، خوشبختانه با رویکردهای رئیس جمهوری وی خواستار خیزشی در جهت فرهنگی بوده است. از این رو در رابطه با بودجه باید بحث کلان را در نظر گرفت ، نه تنها مسائلی که کمیسیون فرهنگی به آن می پردازد.