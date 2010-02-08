ساختمان فرمانداری و موزه مردم شناسی اسلام آباد غرب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه بعداز ظهر دوشنبه که به همراه تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی به شهرستان اسلام آباد غرب سفر کرده، بعد ازافتتاح پروژه پست برق 230/400 کیلو ولت شهرستان اسلام آباد با اعتبار ی بالغ بر 80 میلیارد ریال ساختمان جدید فرمانداری این شهرستان را افتتاح کرد.

ساختمان فرمانداری شهرستان اسلام آبا غرب با اعتبار یک میلیارد و 236 میلیون تومان و در سه طبقه با امکانات بسیار مجهز به بهره برداری رسید.

در ادامه استاندار کرمانشاه موزه مردم شناسی شهرستان اسلام آباد را افتتاح و مورد بازدید قرار داد.

موزه مردم شناسی شهرستان اسلام آباد غرب با اعتبار 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

همچنین در ادامه این سفر کلنگ احداث پروژه دو هزار واحدی مسکن مهر شرف آباد شهرستان اسلام آباد غرب به زمین زده شد.