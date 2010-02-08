به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عصر امروز دوشنبه در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را شکسته شدن انحصار غرب در حوزه های قدرت، علم، اندیشه و حکومت دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز به رغم فشارها، دشمنی ها و فتنه گری ها، روز به روز بالنده تر می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی حجم فشارها و توطئه ها بر ضد نظام اسلامی ایران را "غیر قابل تصور" توصیف و تاکید کرد: تحولات منطقه ای و جهانی، به ویژه پیروزی های پی در پی جبهه مقاومت و شکست ها و ناکامی های پیاپی دشمنان این ادعا را اثبات می کند که دوره شکست های ملت ها گذشته و دوره پیروزی ها فرا رسیده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی فتنه اخیر در ایران و برنامه ریزی و اقدام عملی برخی قدرت های خارجی در حمایت و دامن زدن به آن را نمونه دیگری از کینه توزی و فرصت طلبی دائمی دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی خواند و افزود: ملت بزرگ ایران در راهپیمایی با شکوه 22 بهن بار دیگر عظمت و اقتدار و وفاداری خود به آرمانهای امام و انقلاب اسلامی را به رخ جهان خواهد کشید.

در این دیدار رمضان عبدالله شلح دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر، انقلاب اسلامی را رویدادی منحصر بفرد خواند که پس از 31 سال همچنان با قدرت و شور و نشاط به پیش می رود و ایران را به پایگاه امید و دلگرمی جهان اسلام تبدیل کرده است.

دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین نگرانی دشمنان از رشد و پیشرفت ایران را به سبب نقش تاثیر گذار آن در منطقه و جهان دانست و گتف: تجربه نشان داده گرونه توطئه بر ضد انقلاب اسلامی برخلاف خواست دشمنان به تقویت و اقتدار ایران افزوده است.

رمضان عبدالله محور مقاومت در منطقه را قوی تر از هر زمان دیگر توصیف کرد و گفت: هرگونه ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی منجر به تسریع در فروپاشی این کیان غاصب خواهد شد.