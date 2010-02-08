مستحق باخت نبویدم/ صعود به مرحله بعد حق مس بود

احمد سنجری بعد از باخت سه بر یک تیمش در مقابل شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: پیروزی حق ما بود چرا که موقعیتهای ما به مراتب خطرناک تر از موقعیتهای شاهین بود.

وی اظهار داشت: متاسفانه بازیکنان ما در ضربات پایانی دقت کافی را نداشتند و موقعیتهای صد درصد گلی را از دست دادند.

سرمربی مس سرچشمه کرمان با بیان اینکه امروز اسیر تجربه بازیکنان شاهین شدیم، گفت: بازیکنانی شاهین هر کدام سابق بازی در تیم های لیگ برتری دارند و امروز به تجربه بازیکنان شاهین باختیم.

سنجری افزود: اگر امروز بازیکنان مس با تمرکز بالاتری باز می کردند می توانستیم شاهین را شکست دهیم، امروز صعود با مرحله بعد جام حذفی حق مس سرچشمه کرمان بود نه شاهین.

وی در خصوص اخراج بازیکنش در نیمه اول گفت: داوری خوبی از سوی قاضی میدان شاهد بودیم اما داور می توانست در دادن کارت زرد دوم با حوصله بیشتری عمل کند و بازیکن ما را اخراج نکند.

وی اظهار داشت: از بازی بازیکنانم راضی هستم و می توانستیم شاهین را در بوشهر شکست دهیم.