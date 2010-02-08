امورات ورزشی به جوانان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، بهرام میر شیبانی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت در مجتمع محمود آباد با بیان اینکه باید به جوانان میدان داد، افزود: پیشکسوتان و با تجربه ها باید معلومات و آموخته های خود را در اختیار جوانان قرار دهند و بر آنها نظارت کنند.

وی تصریح کرد: در این المپیاد کارهای اجرایی را به جوانان سپردیم و یکسری افراد با تجربه را نیز در کنارشان قرار دادیم تا کارها بهتر پیش رود.

وی بیان داشت: نگاه ما به ورزش در شرکت ملی نفت ایران بحث ورزش همگانی و سلامتی است چراکه ورزش موجب نشاط، شادابی و سلامت روحی و روانی می شود.

میرشیبانی با اعلام اینکه در صنعت نفت تمامی کارکنان، فرزندان و همسران را همواره به ورزش ترغیب می کنیم، بیان داشت: ورزش موجب افزایش میزان بازدهی فرد شده و این امر به درون خانواده منتقل خواهد شد و خود به خود خانواده و بستگان نیز جذب ورزش می شوند.

معاون امور ورزش شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در امر تمامی امکانات لازم را برای ورزشکاران فراهم کردیم و با تشکیل کلاسهای آموزشی توانستیم ورزشکاران موفقی را به جامعه ورزش معرفی کنیم.

وی افزود: بر اساس آمار، با افزایش هزینه ها در ورزش همگانی در صنعت نفت هزینه های درمانی کاهش پیدا کرده است.

شیبانی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه صنعت نفت این است که کارکنان، فرزندان و فرهنگ های مختلف را با هم آشنا کند که در این دوره از المپیاد با حضور یک روحانی این ارتباط به طور منطقی به وجود آمد.

ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که از 15 بهمن با میزبانی شرکت ملی نفت ایران در مجتمع ورزشی رفاهی نفت محمودآباد آغاز شده امشب (دوشنبه) ساعت 20 با برگزاری مراسم اختتامیه با حضور مسئولین مربوطه و معرفی برترین ها و اهدای کاپ قهرمانی پایان می پذیرد.