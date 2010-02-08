نخستین مجمع جهانی مدیریت در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، پنج تن از مدیران شرکتهای مطرح جهان رموز موفقیت خود را توضیح خواهند داد و در پایان دوره دو گواهینامه بین المللی از سوی اساتید برگزار کننده و یک گواهینامه رسمی عکس دار از دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.

این همایش در سالن همایشهای صدا وسیما مشهد باحضور دیوید توماس و فرانک فرنس و کریس مون ودکتر آرین قلی پور و پرفسورسید محسن فاطمی برگزار خواهد شد.

این سخنرانی ها به طور همزمان به فارسی ترجمه می شود علاقمندان برای شرکت در این همایش ودوره آموزشی آن می توانند باشماره تلفن 7-8415436 تماس گیرند.

