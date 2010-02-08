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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۱۶

نخستین مجمع جهانی مدیریت در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین مجمع جهانی مدیریت دهم اسفندماه به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، پنج تن از مدیران شرکتهای مطرح جهان رموز موفقیت خود را توضیح خواهند داد و در پایان دوره دو گواهینامه بین المللی از سوی اساتید برگزار کننده و یک گواهینامه رسمی عکس دار از دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.

این همایش در سالن همایشهای صدا وسیما مشهد باحضور دیوید توماس و فرانک فرنس و کریس مون ودکتر آرین قلی پور و پرفسورسید محسن فاطمی برگزار خواهد شد.

این سخنرانی ها به طور همزمان به فارسی ترجمه می شود علاقمندان برای شرکت در این همایش ودوره آموزشی آن می توانند باشماره تلفن 7-8415436 تماس گیرند.

کد مطلب 1032582

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