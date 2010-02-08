به گزارش خبرنگار مهر، کتاب" هنر در گرماگرم انقلاب" (سینما و تلویزیون: 1359 -1357) نوشته مجید جعفری لاهیجانی عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و نویسنده کتاب در فرهنگستان هنر رونمایی شد.

در این جلسه، علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر گفت: خوش بخت تاریخ‌نویسی که با قهرمانان تاریخ خود رو به روست و از آنان می ‌شنود و می پرسد و در مقایسه با حرفهای کسانی که در آن رویداد حضور داشته اند، سخنان آنان را می‌سنجد.



وی درباره کتاب" هنر در گرماگرم انقلاب" افزود: انصافاً شهادت می دهم، بعد از 30 سال، در مورد رویدادی که بر ما گذشته است، کتابی را یافتم که خواندن آن برای من به مثابه رویارو شدن با شعری شیرین بود.همچنین این کتاب یادآور حقایقی بود که من آنها را شخصاً مشاهده کرده‌ام ومی‌توانم شهادت بدهم که مطالب آن در جای خود درست است.



معلم دامغانی در ادامه گفت: این کتاب عظیم فقط دو سال را دربر می‌گیرد و امیدوارم ان‌شاءالله بقیه سالها را تا 30 سال ـ که یک قرن پارسی است ـ دنبال کند و به نتیجه برسد تا معناو مفهوم انقلاب برای آنها که این حقیقت را پذیرفته‌اند روشن شود.

رئیس فرهنگستان هنر یاد آور شد: از نکات جالب کتاب" هنر در گرماگرم انقلاب" این است که از قابلیتهای ناگفته، خصلتهای ایرانی و قصه موشها ـ آنان که در طول تایخ همیشه اسناد را پنهان کرده اند یا خریده‌اند و سوزانده اند ـ سخن گفته است.



وی با قرائت بخشهایی از این کتاب سخنان خود را به پایان رساند.

سپس علی دژاکام معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی - ناشر کتاب - در سخنرانی خود عنوان کرد: این کتاب به روایت و تحلیل سیمای هنر برخاسته از انقلاب می پردازد. در واقع، هنری را که متاثر از انقلاب است، به نمایش می‌گذارد.



وی در ادامه گفت: این کتاب نشان می دهد که هنر در شکل‌گیری و توسعه ارزشها و مفاهیم انقلابی چه مقدار نقش داشته و چه کارهایی توانسته است انجام بدهد.

دژاکام عنوان کرد:کتاب" هنر در گرماگرم انقلاب"روایتگر هنرمندانی است که انقلاب را روایت وثبت و ضبط کردند.اساساً یکی از کارهای بسیار مهم این کتاب این است که روایتگران انقلاب و هنرمندانی را که سالهای سال مهجور بوده ‌اند، پیدا کرده وبرای ما به تصویر کشیده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درباره یکی دیگر از ویژگیهای این کتاب یادآور شد:اسناد قابل توجهی در این کتاب هست که شاید برای اولین بار از آرشیوها بیرون آمده و در اینجا ثبت و ضبط شده است.



وی سپس به نحوه تعامل پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با مولف کتاب در طول هفت سال تالیف آن اشاره کرد و به بیان دشواری هایی پرداخت که بر سر راه مجید جعفری قرار داشته است.



در ادامه این مراسم رونمایی ،حسین ترابی مستند ساز پیشکسوت گفت : به نظر من مجید جعفری یکی از صدیق ترین و راستگوترین پژوهشگران آینده خواهد بود چراکه با پشتکار و به جد و جهد پیگیر تاریخ انقلاب است.



وی همچنین گفت : ما که قدر ندیدیم و بر صدر ننشستیم، اما امیدوارم افرادی ماند مجید جعفری قدرببینند اگر چه بعید است این اتفاق بیفتد.

سازنده مستند "برای آزادی " در پایان گفت:ای کاش مدیران فرهنگی به اندازه مدیران ورزشی دست و دلباز باشند وبه یک پژوهشگر ، به اندازه یک فوتبالیست -که تنها هنرش لگد زدن به توپ است - ارج بگذارند.



سپس مجید جعفری لاهیجانی به ارائه گزارشی از شکل گیری و به سرانجام رسیدن این کتاب پرداخت.



وی گفت: این پروژه از ده سال پیش آغاز شد؛ یعنی زمانی که من در دانشگاه هنر درس می خواندم و اسنادی به دست آورده بودم از عکسهای دانشجویان هنرهای تزئینی که مربوط به سال 57 بود.



مولف کتاب" هنر در گرماگرم انقلاب" در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان کرد: در کارهای تحقیقاتی بی‌طرفی واقعاً شدنی نیست ولی من سعی کردم تا جایی که می‌شود،این اتفاق بیفتد.

جعفری درباره کتاب خود گفت : این یک روایت ساده و توصیفی است از انقلاب.من سعی کردم آن چیزی که در اسناد ثبت نشده یا آدمهایی را که کمتر درباره آنها حرف زده شده است ،در این کتاب بیاورم.



وی سپس به بیان کمبودهای سخت افزاری که در راه تدوین این کتاب وجود داشته است اشاره کرد و در پایان یادآور شد که اگر اغراق یا ضعفی در مطالب کتاب دیده می شود تعمدی نبوده است.



پایان بخش مراسم رونمایی از کتاب" هنر در گرماگرم انقلاب" تقدیر از خانواده‌های جمعی از هنرمندان شهید یا فقیدی بود که به ثبت وقایع انقلاب پرداخته بودند.



در این مراسم کارگردانان نام آشنایی از جمله خسرو سینایی، پیروز کلانتری و محمد علی نجفی، همچنین محمد ابراهیم جعفری نقاش و استاد دانشگاه و محمد جعفری قنواتی پژوهشگر ادبیات عامه حضور داشتند.





