همایش بانوان انقلاب در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مشاور استاندار در امور بانوان و مدیر کل دفتر زنان و خانواده استاندار ظهر دو شنبه در این همایش با اشاره به نقش بی بدیل زنان در انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در طول تاریخ اسلام زنانی بودند که تاریخ ساز بوده اند.

روح انگیز جهان افروز با اشاره به نقش زنان در توسعه جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... افزود: اگر بخواهیم فرزندانی متدین داشته باشیم باید مادرانی خوب داشته باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه زنان به الگوهای کامل رفتاری مانند حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) خاطر نشان کرد: آینده ایران اسلامی در سایه سعی و تلاش زنان در تربیت و پرورش فرزندانی است که می‌توانند آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بزنند.

امام جمعه شهرستان پلدختر نیز در این همایش با بیان این‌که انقلاب اسلامی الگوی جدیدی از زن مسلمان را معرفی و جایگاه زن را احیا کرد، اظهار داشت: در انقلاب اسلامی هزاران زن شایسته تربیت شدند و به برکت این انقلاب هم اکنون در کشور ما زنان مجتهده، دانشمند، محقق و استاد زیادی وجود دارد که در مسائل مختلف هنری، سیاسی و فرهنگی فعالیت دارند.

حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور بابیان اینکه از نظر اسلام فعالیت زنان هیچ مانعی ندارد به شرطی که مسائل شرعی را رعایت کنند، افزود: زنان در قبل از انقلاب با رژیم ستم‌شاهی مبارزه کردند و در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش موثری داشتند.