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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۱۵

150 واحد صنفی دارای اسامی بیگانه در لرستان تغییر نام دادند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه مبارزه با بکارگیری اسامی بیگانه در استان لرستان از تغییر نام 150 واحد صنفی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، امین کمالوندی عصر دوشنبه در جلسه توجیهی رابطین و مجریان طرح مبارزه با بکارگیری اسامی بیگانه در اداره ارشاد اسلامی بروجرد خواستار اجرای این طرح با جدیت بیشتر و همکاری سایر ارگان ها در این راستا شد.

وی با بیان اینکه این جلسه در راستای هماهنگی هر چه بیشتر مجریان این طرح و هم چنین تبادل نظر و ارائه گزارش مجریان برگزار شده است، بیان داشت: برخی شهرهای استان برای اجرای طرح مبارزه با اسامی بیگانه واحدهای صنفی با مشکلاتی مواجه است و ادارات، اصناف و اماکن با مجریان این طرح همکاری لازم را ندارند.

مسئول دبیرخانه مبارزه با بکارگیری اسامی بیگانه در استان لرستان با تشریح دستاوردهای این طرح در شهرستانهای مختلف این استان، یادآور شد: شهرستان بروجرد یکی از موفق ترین شهرهای استان در زمینه اجرای طرح بوده است و تاکنون در چندین مرحله بیش از 150واحد صنفی این شهرستان در سال جاری تغییر نام داده است.

کمالوندی خاطر نشان کرد: قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در کشور وجود دارد که باید ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولیان امور فرهنگی در این زمینه اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهند.

در ادامه این نشست مسایل و مشکلات موجود در راستای اجرای طرح مبارزه با بکارگیری اسامی بیگانه در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1032609

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