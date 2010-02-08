تولید خودرو در کشور به سه میلیون دستگاه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید مجید هدایت عصر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز اول تولید کیسه های هوای خودرو(ایربگ) که در شهرک صنعتی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه صنعت کشور روز به روز در حال توسعه است و در بخش خودرو صاحب صنعتی کامل شده ایم.

وی گسترش ایمنی خودرو را از نیازهای مصرف کنندگان دانست و افزود: امروز مصرف کننده از خودرو انتظار دارد تا با گسترش خدمات ایمنی با سرعت نقص خود را برطرف کنند و در مسیر ایمن کردن خودرو حرکت کنند.

هدایت اظهار داشت: نصب کیسه هوا( ایربگ) در خودروهای تولید داخلی اولین حرکت صنعت خودروی کشور در تامین امنیت سلامت مصرف کننده و مردم است و استفاده از تجهیزات ایمنی در خودروها توسعه خواهد یافت.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خودروسازی کشور را صنعتی کامل دانست و تصریح کرد: به رغم فشارهای جهانی امروز صنعت کاملی در خودروسازی داریم و 19.5 درصد درآمد صنعت کشور در بخش خودروسازی تامین می شود و مصم هستیم برای افق 1404 گامهای بلند و محکمی در این صنعت برداریم.

از هر سه خودروی تولیدی یک خودرو صادر می شود

به گفته هدایت در برنامه پنجم توسعه، بیش از سه میلیون خودرو در کشور تولید خواهد شد که 20 درصد آن تجاری است و در برنامه پیش بینی شده باید از هر سه خودروی تولیدی، یک خودرو صادر شود.

وی از حمایت وزارت صنایع از خودروسازان هم خبر داد و یادآور شد: وزارت صنایع قصد دارد از صنعت خودروسازی کشور چه بخش خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی به طور جدی حمایت کند و با تشکیل مرکز ویژه ای، با کنترل لازم و حمایت به موقع تلاش می کنیم مسیرحرکت روبه جلو باشد.

معاون وزیر صنایع و معادن کشور از تصویب سند توسعه خودرو خبر داد و عنوان کرد: از اوایل سال 89 برنامه عملیاتی این سند ارائه خواهد شد تا فعالیت بخش صنعت نسبت به گذشته بهتر شود.

وی دست اندرکاران صنعت کشور را افرادی توانمند و متخصص ذکر کرد و یادآور شد: این گروه قادر است در بخش خودرو، امنیت و آسایش مصرف کننده و مردم را تامین کند.