آمادگی ایران برای آغاز صادرات گاز به سوئیس

سیف الله جشن ساز در گفتگوی تفصیلی با مهر با بیان اینکه در خصوص افزایش ذخایر هیدروکربوری ایران با بیان اینکه در 30 سال اخیر حجم ذخایر نفت خام ایران 18 میلیارد و 514 میلیون بشکه افزایش یافته است، گفت: در این مدت حجم ذخایر گاز خشک همراه 12 میلیارد و 566 میلیون فوت مکعب، میعانات گازهای همراه 30 میلیون بشکه، حجم گاز خشک میادین مستقل 674 میلیارد و 648 میلیون فوت مکعب، میعانات گازی میادین مستقل 209 میلیون بشکه، افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین با اشاره به افزایش 678 میلیارد بشکه ای حجم ذخایر گازی مستقل، همراه و کلاهکهای گازی در دوران پس از پیروزی انقلاب، بیان کرد: در مجموع در این مدت حجم ذخایر هیدردکربوری مایع کشور بیش از 42.5 میلیارد بشکه افزایش یافته است.

کشف 10 میدان بزرگ مستقل گازی

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه در دوران قبل از انقلاب حتی یک میدان مستقل گازی نیز در کشور وجود نداشت، بیان کرد: در سه دهه اخیر با تجدید نظر بر روی ساختارهای اکتشافی و به ویژه در حوزه زمین شناسی " فارس شمالی" از محدوده کازرون تا بندرعباس بیش از 10 میدان گازی جدید کشف شد.

وی با اشاره به کشف میادینی همچون هما، شانول، وراوی، گردان، آغار، دالان، نار و کنگان، گشوی جنوبی، سفید زاخور، دی و سفید باغون در سه دهه اخیر، تبیین کرد: همچنین افزایش ظرفیت تولید گاز ایران نیز در این مدت افزایش قابل توجه ای یافته است.

به گفته جشن ساز همچنین اکتشاف میادینی همچون کیش، فارسی و پارس جنوبی در دوران بعد از انقلاب انجام شده است و در مجموع هم اکنون با این اکتشافات جدید حجم ذخایر گاز طبیعی ایران به نزدیک 30 تریلیون متر مکعب رسیده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران از حدود 120 تا 130 میلیون متر مکعب به نزدیک 600 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است، اعلام کرد: در دوران قبل انقلاب 100 درصد تولید گاز کشور از محل گازهای همراه نفت بود که آن هم به شوروی سابق صادر می شد.

راه اندازی 10 طرح تزریق گاز در سه دهه گذشته

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه در سه دهه اخیر بیش از 10 پروژه تزریق گاز به میادین نفتی مارون، کرنج، پارسی، گچساران، کوپال و آغاجاری در مدار بهره برداری قرار گرفته است، اظهار داشت: همچنین در این مدت حجم وسیعی از گازهای همراه نفت جمع آوری شد و از سوختن آنها جلوگیری شده است.

این مقام مسئول با اشاره به جمع آوری بیش از 65 میلیون متر مکعب گاز همراه نفت در دوران پس از انقلاب، گفت: هم اکنون در میادینی همچون لب سفید، قلعه نار، نرگسی، چشمه خوش، طرحهای ان جی ال یا در حال فعالیت است و یا تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی طرحهای جمع آوری گازهای همراه نفت در جزیره خارگ و سیری، بیان کرد: طرح NGL سیری در نیمه نخست سال آینده و طرح NGL خارگ تا سال 1390 در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه یکی از محورهای اجرای برنامه پنجم توسعه جمع آوری کلیه گازهای همراه نفت خواهد بود، بیان کرد: پیش بینی می کنیم با اجرای طرحهای مختلف NGL از سوختن حتی یک متر مکعب گاز هم جلوگیری کنیم.

تولید 37 میلیارد بشکه نفت خام در 30 سال گذشته

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران همچنین در مورد تولید نفت خام ایران در دو بازه زمانی 30 سال قبل و بعد از انقلاب، توضیح داد: در 30 سال پیش از پیروزی انقلاب با در اختیار داشتن امکانات شرکتهای متعدد اروپایی و آمریکایی در مجموع 26 میلیارد بشکه نفت خام در کشور استحصال شد.

وی با بیان اینکه در سه دهه پس از پیروزی انقلاب در مجموع 37 میلیارد بشکه نفت خام در ایران استحصال شده است، بیان کرد: در مجموع تولید نفت خام ایران در سه دهه اخیر حدود 40 درصد افزایش یافته است.

جشن ساز با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام ایران به 4 میلیون و 200 هزار بشکه افزایش یافته است، گفت: علاوه بر این در شرایط فعلی عملیات اجرایی توسعه میادین بزرگ نفتی همچون آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی، دارخوین، خشت، سروستان، سعادت آباد، هنگام، آذر، رسالت و رشادت در حال انجام است که تا پایان برنامه پنجم این ظرفیت به 5 میلیون و 150 هزار بشکه افزایش می یابد.

آمادگی برای آغاز صادرات گاز به سوئیس

به گزارش مهر، این مقام مسئول همچنین در مورد آخرین وضعیت مبادلات گازی کشور، توضیح داد: هم اکنون قراردادهایی توسط شرکت ملی صادرات گاز برای افزایش واردات گاز ترکمنستان تا سقف 14 میلیارد متر مکعب، واردات گاز از جمهوری آذربایجان، سوآپ گاز به جمهوری نخجوان، صادرات گاز به ترکیه، سوئیس، ارمنستان و پاکستان نهایی شده است.

وی با اشاره به اینکه مذاکراتی نیز با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی برای صادرات گاز در حال انجام است، تصریح کرد: در مجموع بر اساس برآوردهای انجام شده باید حدود 70 میلیارد دلار برای توسعه طرحهای صادرات گاز از طریق خط لوله و پروژه های ال ان جی سرمایه گذاری شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد آخرین وضعیت صادرات گاز ایران به سوئیس، توضیح داد: هم اکنون ایران آمادگی آغاز صادرات گاز طبیعی به این کشور اروپایی را بر اساس قرارداد دارد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون مذاکراتی بین سوئیس و ترکیه برای انتقال گاز ایران در حال انجام است، تبیین کرد: در صورت آماده شدن شرایط، امکان صدور روزانه یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی در فاز نخست به این کشور اروپایی وجود دارد.

به گزارش مهر، قرارداد صادرات گاز ایران به سوئیس در فاز امضا شده است. از این رو قرار است در فاز اول سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم سالانه 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تا سال 2012 میلادی به این کشور صادر شود.

در همین حال تاکنون قرارداد عملیاتی Operation Agreement و قرارداد تخصیص Agreement Allocation توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران در حال نهایی شدن است.