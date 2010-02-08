راه اندازی نخستین نمایشگاه مجازی دایمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مجابی دبیر سومین جشنواره برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت در نشست خبری امروز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: این برای نخستین بار است که نمایشگاه یک جشنواره به صورت مجازی و به شکل دایمی برگزار می شود؛ در وقع این عمل یک نوآوری در حوزه فعالیتهای نمایشگاهی است.

وی با اشاره به مزایای برگزاری چنین نمایشگاهی گفت: با برگزاری این نمایشگاه سفرهای شهری به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس: http://e-cxhibition.tehran.ir از خدمات این سایت استفاده کنند.

دبیر جشنواره یکی دیگر از فواید برگزاری نمایشگاه ها را تبادل نظر میان مراجعان و علاقه مندان جشنواره و صاحب نظران ذکر کرد و گفت: در چنین فضایی تالارهایی ایجاد شده که علاقه مندان با وارد شدن به این تالارهای مجازی می توانند، نظرات خود را به اطلاع مسئولان برگزاری جشنواره و استادان دانشگاه و داوران برسانند.

مجابی با اشاره به این که با برپایی این نمایشگاه شهرداری های دیگر شهرهای کشور نیز امکان می یابند که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و خدمات خود در عرصه پژوهش را عرضه کنند، گفت: در سال های گذشته امکان حضور شهرداری های مختلف کشور در این جشنواره به این شکل وجود نداشت، اما امسال و در این دوره حضور شهرهای دیگر کاملا احساس می شود.

مجابی ایجاد پارک های علمی و فناوری را در این دوره از جشنواره، یکی دیگر از دستاوردهای برپایی این نمایشگاه دانست و از ایجاد بخش فروش آنلاین محصولات علمی به عنوان یکی دیگر از ویژگی های این نمایشگاه یاد کرد.

سومین دوره جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری کشور در روزهای سوم و چهارم اسفند ماه در محل همایش های برج میلاد به کار خود پایان می دهد.