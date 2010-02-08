به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رحمتی پس از پیروزی پرگل استقلال برابر ذرت کاران پارس آباد در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان ما بدون دستکم گرفتن حریف، با قدرت در زمین برای رسیدن به پیروزی پرگل تلاش کردند و قطعا این برتری می تواند پلی برای رسیدن ما به موفقیت‌های بعدی باشد.

وی در خصوص عملکرد بازیکنان تیم ذرت کاران پارس آباد هم اظهار داشت: درست است آنها تیم بزرگی نبودند و خیلی‌ها هم این تیم را نمی شناختند اما با تمام وجود برای موفقیت در زمین تلاش کردند.

هافبک تیم فوتبال استقلال در مورد دیدار آینده این تیم در رقابت‌های جام حذفی برابر استیل آذین تاکید کرد: آن دیدار بسیار مشکل و حساس است و امیدوارم بتوانیم با تلاش همه بازیکنان در آن بازی پیروز شده و به قهرمانی در این مسابقات نزدیک‌تر شویم.

رحمتی در پایان در مورد مطرح شدن خندیدن امیرحسین صادقی پس از گل برتری پرسپولیس در شهرآورد 68 که باعث اخراج موقت این بازیکن از استقلال شده است، گفت: این مساله اصلا صحت ندارد زیرا نه امیرحسین بلکه هیچ بازیکنی پس از شکست تیمش نمی خندد. من هم در آن صحنه نزدیک امیرحسین بودم و وی پس از گل استقلال نخندید و خوشحال نشد.