غرب خواستار پذیرش نتایج انتخابات اوکراین از سوی تیموشنکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناظران غربی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از "یولیا تیموشنکو" خواستند نتیجه بدست آمده در انتخابات روز گذشته را که منجر به پیروزی "ویکتور یانوکویچ" شد، بپذیرد.

این در حالی است که با وجود اعلام نتیجه شمارش آرا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اوکراین، تیموشنکو از پذیرش آن خودداری کرده و تا کنون یانوکویچ را به عنوان پیروز انتخابات به رسمیت نشناخته است.

در همین رابطه سازمان همکاری و امنیت اروپا با انتشار بیانه ای اعلام کرد: انتخابات روز گذشته نشانگر رویدادی دمکراتیک در اوکراین بوده و برای هر شهروند این کشور، یک پیروزی به حساب می آید.

این سازمان تاکید کرده که اکنون زمان آن رسیده است که سیاستمداران اوکراین به خواسته مردم این کشور گوش فراداده و بکوشند که روند انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و سازنده انجام گیرد.

همچنین هیات پارلمانی ناتو که نماینده پیمان آتلانتیک شمالی در اوکراین به شمار می رود از تیموشنکو خواسته است ضمن گردن نهادن به نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ، از بروز ناآرامیهای احتمالی و متشنج شدن اوضاع سیاسی در این کشور پیشگیری کند.

خاطرنشان می شود که پس از شمارش تقریباً 90 درصد آرا مقام های انتخاباتی اعلام کردند که یانوکوویچ 48.78 درصد از آرا را به خود اختصاص داده و رقیب وی با اختلافی بسیار اندک 45.56 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است.