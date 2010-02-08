شرمنده هواداران شدیم/ ابزار و امکانات لازم برای موفقیت را نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله پناهی پس از شکست 13 بر صفر تیمش برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: ما تیمی شهرستانی هستیم که بعضی از نفرات ما برای نخستین مرتبه وارد ورزشگاه آزادی شده بودند. خیلی از آنها هم برای نخستین بار در یک دیدار خارج از استان به میدان رفتند ولی با این وجود تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه خوب به کار بستند.

وی با بیان اینکه تیمش از نقطه صفر مرزی به تهران آمده بود، ادامه داد: متاسفانه در این دیدار نتوانستیم نتیجه خوبی را کسب کنیم، به همین دلیل شرمنده هواداران خود شدیم که پس از طی مسیر 1200 کیلومتری برای دیدن این بازی به تهران آمده بودند.

سرمربی تیم فوتبال ذرت کاران پارس آباد همچنین خاطرنشان کرد: ما بازی‌های بسیاری از تیم‌های استقلال و پرسپولیس را از تلویزیون تماشا کرده بودیم اما بضاعت ما همین بود و توانایی مقابله مناسب با تیم قدرتمند استقلال را نداشتیم.

پناهی در پایان با بیان اینکه تنها 2 هفته است این تیم را تحویل گرفته است، در مورد به سرقت رفتن لباس‌های بازیکنان این تیم (ظهر امروز) گفت: چنین مساله صحت ندارد. ضمن اینکه باید بگویم ما ابزار و امکانات لازم برای کسب نتیجه قابل قبول برابر استقلال را نداشتیم و تنها نقطه قوت ما دوندگی بازیکنان تیم بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذرت کاران پارس آباد در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز(دوشنبه) در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری 13 بر صفر تیم استقلال به پایان رسید.