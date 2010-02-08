حمایت شورای نظارت بر سامان صدا وسیما از پخش برنامه "شاخص" در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر متن این نامه بدین شرح است: اقدام انقلابی مسئولان رسانه ملی در انعکاس دیدگاههای حضرت امام (ره) و بهره‌گیری از آرشیو حوادث و رویدادهای عبرت‌آموز تاریخ انقلاب در برنامه "شاخص" مربوط به واحد مرکزی خبر و همچنین برنامه "دیروز- امروز- فردا" که از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود قابل تحسین و تشکر است.

بدون شک برنامه ‌ریزی و مشارکت جدی رسانه ملی در ارتقاء آگاهی مردم به ویژه نسل جدید و زنده کردن خاطرات تلخ و شیرین انقلاب با استخراج منابع ارزشمند و بی‌نظیر گنجینه اسراری که انقلاب اسلامی در قلب و وجدان و تاریخ خویش ثبت نموده می‌تواند تاثیر شگرفی بر خنثی‌سازی توطئه‌ها و فتنه‌های عناصر فریب‌خورده‌ داخلی و دشمنان کینه ‌توز خارجی گذاشته و نسل جدید مومن و خداجوی را نیز در پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان راه حق و حقیقت و حراست از نظام ولایی مصصم و عزم و اراده ملت قهرمان ایران را در مقابله با فتنه‌ها و فریب‌ها بیش از گذشته مستحکم کند.

شورای نظارت بر صداوسیما این اقدام انقلابی را ارج نهاده و از جنابعالی و مسئولان دست‌اندرکار صمیمانه سپاسگزاری و تشکر می‌کند.