چهار روستای خراسان جنوبی از نعمت آب بهداشتی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: این پروژه در قالب افتتاح فاز چهار مجتمع آبرسانی پسوج بوده و اعتباری بالغ بر پنج هزار و 780 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.

علی اکبر بسکابادی با بیان اینکه با بهره برداری کامل از پروژه مجتمع آبرسانی پسوج 69 روستا از آب شرب سالم بهره مند می شوند، تصریح کرد: مجموع خانوارهای بهره مند از این پروژه یک هزار و 500 خانوار با شش هزار و 212 نفر است.

به گفته وی برای بهره برداری کامل از مجتمع آبرسانی پسوج هفت میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که از این میزان تا کنون 38 میلیارد و 313 میلیون ریال هزینه شده است.

وی متذکر شد: برای بهربرداری کامل از این پروژه حدود سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه تا کنون 16 روستا در قالب مجتمع آبرسانی پسوج از نعمت آب شرب برخوردار شدند، خاطرنشان کرد: امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی نیز چهار روستای دیگر شامل روستاهای کوشک، القور،مافریز و شریف آباد از این مجتمع آبرسانی می شوند.

وی یادآور شد: برای بهره مندی این چهار روستا از آب آشامیدنی سالم ، یک باب موتور خانه، 20 کیلومتر لوله گذاری و 500 متر مکعب مخزن ذخیره ایجاد شده است.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم، بر آبرسانی به همه روستاهای استان تأکید کرد و ادامه داد: آبرسانی به بقیه روستاهای استان که از آب آشامیدنی برخوردار نیستند نیز در دستور کار قرار دارد.

قهرمان رشید افزود: برای تأمین اعتبار موردنیاز برای بهره برداری از پروژه آبرسانی مجتمع پسوج قول مساعد داد.