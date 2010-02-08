ترکیه سفیر آمریکا را از دخالت در امور داخلی خود برحذر داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، وزارت خارجه ترکیه بطور رسمی از "جیمز جفری" سفیر آمریکا در آنکارا خواست به دخالت در امور داخلی این کشور که مصداق بارز نقض کنوانسیونهای دیپلماتیک است، پایان دهد.

در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی وزارت خارجه ترکیه منتشر شده، آمده است: به نظر می رسد که سفیر آمریکا در مصاحبه اخیر خود با یک روزنامه ترکیه ای، به نقد سیاستهای داخلی ما پرداخته است.

این بیانیه در ادامه ضمن هشدار به سفیر آمریکا در مورد ادامه این رویه افزوده است: با توجه به کنوانسیونهای بین المللی در مورد مسائل دیپلماتیک سفرای خارجی حق اظهار نظر و یا دخالت در امور کشورهای محل خدمت خود را ندارند.

بر این اساس جفری در مصاحبه خود ضمن نقد عملکرد دولت ترکیه در مقابل گروههای سیاسی مخالف از لزوم تسامح بیشتر آنکارا با این گروهها و کاهش به کارگیری نیروی نظامی جهت حل مسائل داخلی سخن گفته است.

گفتنی است که اواسط ماه آذر دادگاه قانون اساسی ترکیه با این استدلال که "حزب دموکرات" (DTP) متعلق به کردهای این کشور به عنوان بازوی سیاسی حزب منحله "پ ک ک" فعالیت می کند، از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرد، که این اقدام مخالفتهایی را از سوی طرفداران و اعضای این حزب به دنبال داشت.