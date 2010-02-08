جهاد و مبارزه رمز پیروزی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی در دیدار بعدازظهر امروز دوشنبه با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین که در تهران انجام شد ، آرا غرب در قبال معضلات جهانی و از جمله فلسطین و خاوریانه را پراکنده خواند و افزود: طراحان آناپلیس تصور می کردند تا پایان سال 2008 مسائل خاورمیانه را فیصله خواهند داد اما تاکنون هیچ گونه اقدام موثری انجام نگرفته است.

متکی در ادامه اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس در موقعیتی نیست که بتواند دست از پا خطا کند زیرا عواقب چنین اقدامی برای صهیونیست ها غیر قابل پیش بینی است.

وی با آرزوی پیروزی برای مردم فلسطین گفت: یقینا صهیونیست ها به اهدافشان در غزه دست نخواهند یافت.

وزیر امور خارجه اختلاف نظر غرب با جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسائل هسته ای را متاثر از فشار ناعادلانه علیه ایران دانست و نتیجه آن را ناکامی این گروه از کشورها در مدیریت جهان و همچنین انحصاری فرض کردن علوم و فنون جدید توسط جهان غرب ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم این نگاه غیر منطقی تغییر یابد و همه کشورهای جهان بتوانند از حقوق حقه خود برخوردار شوند.

رمضان عبدالله نیز در این دیدار با تبریک به مناسب دهه فجر انقلاب اسلامی، گزارشی از اوضاع فلسطین ارائه و رژیم اشغالگر قدس را عامل بی ثباتی در منطقه توصیف کرد.