18 هزار هکتار زمین مسکن مهر در کشور تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا انجم شعاع شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مسکن و شهرسازی گلستان افزود: تا پایان سال جاری 50 هزار واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری می رسد و تاکنون 35 هزار میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود 600 هزار هکتار بافت فرسوده در شهرهای کشور گفت: برای نوسازی این بافتهای فرسوده نیاز به همراهی و همدلی بخشهای مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در کشور آغاز شد و بخشی از این بافتها نوسازی شده است.

به گفته انجم شعاع، سالانه 200 هزار واحد مسکن فرسوده در کشور نوسازی و بازسازی می شود و در این زمینه توفیقات زیادی داشته ایم.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: بخش مسکن موتور محرک اقتصاد کشور بوده و در سالهای اخیر تحولات خوبی در این بخش صورت گرفته است.

در این مراسم از زحمات سیدمهدی مهیایی مدیرکل قبلی مسکن و شهرسازی قدردانی و پرهام جانفشان به عنوان مدیرکل جدید منصوب و معرفی شد.