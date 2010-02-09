  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

شرکت صنایع انس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر افتتاح شد

شرکت صنایع انس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: شرکت صنایع انس شامگاه دوشنبه به مناسبت دهه فجر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این مراسم گفت: شرکت پشتیبانی صنایع انس با هدف تامین نیاز اقلام بسته بندی محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی به منظور تولید پالت های پلاستیکی و بازیافت انواع ضایعات پلی الفینی اقدام به احداث این واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی کرده است.

علی یزدانی افزود: پالت جزئی از بسته بندی کالا محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد سهولت در حمل و نقل کالا، نقش مهمی در سلامت و عدم خسارت به محموله ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای پالت های پلیمری می توان به استحکام و مقاومت، قابلیت بازیافت، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایجاد سطح صاف و یکنواخت اشاره کرد.

شرکت پشتیبانی صنایع انس همراه با بکار گیری تکنولوژی روز دنیا به توسعه بازاریابی و صادرات مطلوبتر کمک کرده و موجبات بهبود کیفیت بسته بندی محصولات پتروشیمی را فراهم کرده است.

کد مطلب 1032680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها