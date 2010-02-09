شرکت صنایع انس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این مراسم گفت: شرکت پشتیبانی صنایع انس با هدف تامین نیاز اقلام بسته بندی محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی به منظور تولید پالت های پلاستیکی و بازیافت انواع ضایعات پلی الفینی اقدام به احداث این واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی کرده است.

علی یزدانی افزود: پالت جزئی از بسته بندی کالا محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد سهولت در حمل و نقل کالا، نقش مهمی در سلامت و عدم خسارت به محموله ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای پالت های پلیمری می توان به استحکام و مقاومت، قابلیت بازیافت، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایجاد سطح صاف و یکنواخت اشاره کرد.

شرکت پشتیبانی صنایع انس همراه با بکار گیری تکنولوژی روز دنیا به توسعه بازاریابی و صادرات مطلوبتر کمک کرده و موجبات بهبود کیفیت بسته بندی محصولات پتروشیمی را فراهم کرده است.