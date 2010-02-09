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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

تاکنون 386 طرح صنعتی در گلستان به بهره برداری رسیده است

تاکنون 386 طرح صنعتی در گلستان به بهره برداری رسیده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: تاکنون 386 طرح صنعتی با اشتغال شش هزار و 895 نفر در استان به بهره برداری رسیده است.

سیدعلی پور نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرحها هزار و 930 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: این درحالی که تاکنون 798 سرمایه گذار در شهرکهای صنعتی استان شناسایی شده است و بخشی از طرحها در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 680 میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان سرمایه گذرای برای ایجاد زیرساختهای لازم شده است.

به گفته پورنبوی، احداث مجتمع های کارگاهی از  جمله نوآوریها در شهرکهای صنعتی است که کلیه زیرساختها از جمله سالن تولید، محوطه و حیاط در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان بیان داشت: در سال آینده شهرک 15 هزار هکتاری اترک توسعه داده می شود و برای شهرک صنعتی مینودشت، خان ببین و گمیشان نیز برنامه ریزیهایی شده است.

وی یادآور شد: همزمان با دهه فجر 37 پروژه زیربنایی با 74 میلیارد و 369 میلیون ریال بهره برداری و 21 طرح با 27 میلیارد و 32 میلوین ریال نیز کلنگ زنی شد.

کد مطلب 1032681

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