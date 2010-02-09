مشکل تامین آب شرب شهر مسجد سلیمان برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسجدسلیمان، این مخزن به منظور برطرف کردن کمبود آب شرب شهرستان مسجدسلیمان طبق طرح جامع آبرسانی برای ذخیره آب مورد نیاز مناطق شمالی از جمله "هشت بنگله"، "پنج بنگله"، "نفتک"، "سرکوره ها" و "دره اشکفت" احداث شده است.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان عصر روز دوشنبه در آئین بهره برداری از این مخزن با اشاره به اعتبار 20 میلیارد ریالی احداث آن گفت: این مخزن که در ارتفاعات شمالی مسجدسلیمان احداث شده قادر است آب جمعیتی حدود 34 هزار نفر را ذخیره سازی کند.

هوشنگ کسایی افزود: عملیات احداث این مخزن از تیرماه 86 آغاز شده و بخشی از طرح جامع آبرسانی به شهر مسجد سلیمان محسوب می شود.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی طرح جامع آبرسانی به مسجد سلیمان پیش بینی کرد: این طرح با انجام عملیات ارتقای کیفی آب تا سال 92 به بهره برداری کامل برسد.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان کرد: برای احداث این مخزن، 97 هزار و 500 متر مکعب عملیات خاکی، دو هزار و 520 متر مکعب عملیات بنایی با سنگ، 10 هزار و 160 متر مربع قالب بندی، 487 هزار و 700 کیلوگرم آرماتوربندی، سه هزار و 622 مترمکعب عملیات بتن ریزی و 650 متر لوله گذاری انجام شده است.

کسایی گفت: به علت پراکندگی بافت شهری ناشی از کوهستانی بودن منطقه، تامین آب دائم و پایدار برای مصرف اهالی شهر مسجد سلیمان، از اساسی ترین مشکلات موجود در این بخش بوده است.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان کرد: این سازمان به منظور برطرف کردن این مشکل اقدام به جابجایی محل تامین آب از ایستگاه پمپاژ مستقر در کنار رودخانه کارون به دریاچه سد مسجد سلیمان از طریق احداث تونل و خط انتقال یک هزار و 400 میلی متری به طول دو هزار و 700 متر اقدام کرده است.

با بهره برداری از این خط انتقال ظرفیت تامین آب از 60 هزار متر مکعب در شبانه روز به 85 هزار متر مکعب افزایش یافته است.



بخشدار مرکزی مسجدسلیمان نیز گفت: تامین آب شرب، یکی از مشکلات اساسی این شهرستان و رفع آن دغدغه جدی مسئولان استانی و محلی است.

"عبدالله ایزدپناه"، اقدام های سازمان آب و برق خوزستان در رفع این مشکل و احداث خطوط انتقال آب در قالب طرح جامع آبرسانی به این شهرستان را رضایت بخش خواند و خاطرنشان کرد: تامین آب شرب مسجد سلیمان پس از بهبود وضعیت فاضلاب این شهرستان در اولویت دوم کاری مسئولان قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این طرح، مشکل تامین آب شرب این شهرستان رفع شود.

مسجد سلیمان در شمال شرقی استان خوزستان در دامنه سلسله کوههای زاگرس قرار گرفته و تا اهواز 125 کیلومتر فاصله دارد.