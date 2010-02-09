بزرگترین کارخانه آسفالت مازندران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، مدیرکل شهری استانداری مازندران در مراسم افتتاح این کارخانه اظهار داشت: کارخانه مورد بهره برداری بزرگترین کارخانه آسفالت استان بوده که می تواند روند ترمیم کنده کاری ها و آسفالت حواشی شهرها را تسریع کند.

سید یونس حسینی خاطرنشان کرد: 69 پروژه از 168 پروژه عمرانی آماده افتتاح استان مربوط به حوزه شهرداری ها بوده است.

وی افزود: نگاه معطوف به احداث کارخانجات آسفالت در مناطق به واسطه دسترسی سهل الوصول شهروندان است.

کارخانه آسفالت شهرستان نکاء در زمینی به مساحت 84 هزار متر مربع با صرف هزینه ساخت یک میلیارد و 100 میلیون تومان بهره برداری رسیده است.

سوخت مصرفی گاز طبیعی این کارخانه هزار و 100 متر مکعب وده و 720 متر مکعب نفت گاز و 520 متر مکعب نفت سیاه مصرف دارد.