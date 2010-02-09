به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ورود به آخرین ماه سال و نزدیک شدن به نوروز یکی از مهمترین دغدغه‌های تهیه‌کنندگان اکران نوروزی است، در سالهای اخیر فیلمهایی که ایام عید روی پرده رفته‌اند با استقبال روبرو شده‌اند و فروش مناسبی داشته‌اند.

اکران نوروزی به دلیل استقبال مخاطبانی که فرصت مناسبی برای فیلم دیدن پیدا می‌کنند و زمان طولانی آن ، اهمیت و جایگاه ویژه یافته است. اما آنچه نادیده گرفته می‌شود ایجاد یک بستر متنوع برای این نوبت اکران و رنگ‌‌آمیزی است تا تنوع فیلمها بتواند طیف گسترده‌ای از مخاطبان و سلیقه‌ها را راضی نگه دارد.

این روزها نام فیلمهای بسیاری برای اکران نوروز شنیده می‌شود که نشان از رقابت سنگین بین تهیه‌کنندگان دارد.گرچه به نظر میر سد بسیاری از صاحبان فیلم در مد نظر قرار دادن نوروز برای نمایش فیلمشان دچار تصورات کلیشه‌ای شده و راه به اشتباه می‌روند.

نوروز 88 "اخراجی‌ها" با فروشی میلیاردی رکورد فروش در سینمای ایران را تغییر داد و نشان داد مردم اگر فیلمی را بپسندند برای نمایش آن به سینماها می‌روند، اگرچه فروش "اخراجی‌ها" را نمی‌توان به حساب سینمای ایران نوشت و آن را باید پدیده‌ای دانست که به دلایل فرامتنی مورد توجه قرار گرفته است، اما این فروش رویایی تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان را برآن می‌دارد فیلمهایشان را در تعطیلات آغاز سال اکران کنند.

سینمای ایران گزینه‌های فراوانی برای اکران نوروز دارد اما انتخاب فیلمهای مناسب برای اکران در این مقطع زمانی مهم است، تصور کلیشه‌ای استقبال مخاطب از فیلمهای کمدی و ملودرامهای عامه پسند در تعطیلات نوروزی را قطعی می‌داند، اما در این سالها فیلمهایی بوده‌اند که با وجود داشتن ویژگی‌های کلیشه‌ای نتوانسته‌اند در گیشه موفق باشند. "ازدواج صورتی" یکی از این گزینه‌ها بود.

"سوپراستار" هم پارسال نتوانست در رقابت با "اخراجی‌ها" به موفقیتی که انتظار می‌رفت، برسد. معادلات برای انتخاب فیلمهایی که نوروز روی پرده بروند چندان ساده و سهل نیست و با وجود رقیب قدرتمندی مثل تلویزیون جذب مخاطب آسان به نظر نمی‌رسد. اما شاید برنامه‌ریزی برای اکرانی متنوع بتواند به نمایش فیلمها در نوروز رونق بدهد.

می‌شود پا را فراتر از کلیشه‌های رایج گذاشت و مجموعه‌ای متنوع از فیلمها را روانه اکران کرد، فیلم‌هایی که برای مخاطب خاص و عام جذاب باشند و سلیقه‌های مختلف را پوشش دهند، در سالهای قبل "چهارشنبه سوری" در اکران نوروزی موفق بود و این نشان می‌دهد لزوما فیلمهای کمدی فروش بیشتری نسبت به فیلمهای جدی و تلخ ندارند.

به جای آویختن به تجربه‌های کهنه و ناکارآمد می‌شود در شیوه‌های تبلیغ و اکران فیلمها بازنگری کرد و با انتخاب آثاری متنوع، تجدید نظر در معرفی آنها و شروع تبلیغات برای اکران نوروزی از اوایل اسفندماه می‌توان امیدوار بود مخاطبان سینمای ایران ساعاتی از تعطیلات نوروزی را به سالنهای سینما بیایند. اکران نوروز 89 می‌تواند سرآغاز فصلی پررونق برای سینمای ایران باشد اگر ظرفیتهای آن را دریابیم.