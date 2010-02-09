مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده اعلام شد

رئیس مجلس: عجله در اجرای هدفمند کردن یارانه ها اشتباه است



اعتماد:

رئیس مجلس: نمی توانیم بر بودجه بی عدد و رقم نظارت کنیم

خاتمی: جلوی فحاشی و تخریب باید گرفته شود

امروز پس از ارسال نامه ایران به آژانس، در نطنز صورت می گیرد؛ آغاز غنی سازی اورانیوم 20 درصد

ایران :

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و افسران نیروی هوایی: با وحدت کلمه و اتحاد در 22 بهمن ایرانیان مستکبران را مبهوت می کنند

رئیس سازمان انرژی اتمی: غنی سازی 20 درصدی از امروز آغاز می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: تعیین جدول معافیت مالیاتی شرکتها

ابرار:

رهبر انقلاب: ملت ایران در 22 بهمن با وحدت کلمه مستکبرین را مبهوت خواهد کرد

احمدی نژاد: در مقایسه با گذشته امور به خوبی اداره می شود

احمد توکلی: بودجه سال آینده تورمی و غیر واقعی است

ابتکار:

مقام معظم رهبری: ملت ایران در 22 بهمن مستکبرین را مبهوت خواهد کرد

پاسخ عزت الله ضرغامی به نامه سید حسن خمینی

اولین فتوای سیاسی آیت الله جوادی آملی: اخلال در 22 بهمن حرام است



اسرار:

خاتمی ضمن دعوت مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن: در حرکت اصلاح طلبی به بیگانه چشم ندوخته ایم

پاسخ ضرغامی به سید حسن خمینی: آیا پاداش این همه تلاش، تذکر کتبی است؟

به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ فراخوان حزب همبستگی برای راهپیمایی 22 بهمن



اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش: حفظ وحدت آحاد مردم اصلی ترین نیاز کنونی است

رئیس جمهوری: همراهی دولت و مجلس ضرورت دارد

بهره برداری از 6 طرح جدید پتروشیمی در منطقه ویژه پارس

تفاهم:

مقام معظم رهبری: ملت ایران در 22 بهمن با وحدت کلمه مستکبرین را مبهوت خواهند کرد

رئیس جمهور در نشست مشترک با نمایندگان مجلس: یارانه ها را در کوتاه ترین زمان هدفمند می کنیم

قیمت حامل های انرژی بر اساس بنزین



تهران امروز:

مقام معظم رهبری در دیدار پرسنل نیروی هوایی ارتش: 22 بهمن، مستکبران را مبهوت خواهد کرد

برخی قدر انقلاب را درک نمی کنند؛ انتقاد دکتر قالیباف از افراط و تفریط در فضای سیاسی

واکنش انتقادی به نامه سید حسن خمینی

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: ملت در 22 بهمن استکبار را مبهوت می کند

دو نامه برای یک "شاخص"

وزیر بهداشت خبر داد: کنترل نسخه های پزشکان برای کاهش تجویز داروهای خارجی



جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش: ملت ایران 22 بهمن استکبار را مبهوت می کند

امروز، آغاز غنی سازی 20 درصدی با حضور بازرسان آژانس

آیت الله جوادی: اغتشاش در راهپیمایی 22 بهمن، حرام عینی است

جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب:ملت ایران در روز 22 بهمن بار دیگر جبهه استکبار را مبهوت خواهد کرد

آیت الله امامی کاشانی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی: نظام جمهوری اسلامی با برخورداری از ولایت فقیه همه موانع را پشت سر خواهد گذاشت

قالیباف: تندروی ها ما را به جایی نمی رساند

جهان صنعت:

پایانی بر رویای ارزانی حامل های انرژی؛ قیمت آب و برق 2 و بنزین 2.5 برابر می شود

به بانک مرکزی ارائه شد؛ بسته پیشنهادی اتاق ایران برای بن بست بانکی

هشدار مدیر عامل مترو تهران: بیکاری 400 کارگر واگن سازی به دلیل بدهی دولت



حمایت:

دیدار فرماندهان نیروی هوایی با مقام معظم رهبری

رئیس جمهور: دشمنان در صددند قامت ملت را بشکنند

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: راهپیمایی 22 بهمن جلوه ناامیدی دشمنان انقلاب

خراسان:

رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش: ملت ایران در 22 بهمن با وحدت کلمه و اتحاد خود همه مستکبرین را مبهوت خواهد کرد

سلطانیه: نامه رسمی ایران برای آغاز غنی سازی 20 درصد تحویل آژانس شد

در نشست مشترک دولت و مجلس مطرح شد: انتقاد نمایندگان شاخص مجلس از بودجه 89 و پاسخ رئیس جمهور

دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری: ملت در 22 بهمن مستکبرین را مبهوت می کند

در جلسه مشترک دولت و مجلس بررسی شد؛ اختلاف یارانه ای بین دو قوه

افزایش اقبال به ساخت و ساز در نیمه دوم 88



سیاست روز:

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش: ملت ایران 22 بهمن مستکبران را مبهوت خواهد کرد

سهم 16 درصدی مالیات های مستقیم از درآمدهای دولت

مدیر طرح و آمادگی پدافند خاتم الانبیا در گفتگو با سیاست روز: پدافند هوایی آماده پاسخگویی به هر تجاوزی است



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب: حفظ وحدت اصلی ترین نیاز است

قالیباف: چرا یک سال تمام کار در کشور تعطیل شده است؟

با حضور ناظران آژانس در نطنز آغاز می شود؛ غنی سازی 20 درصدی از امروز

فرهنگ آشتی:

انتقاد رئیس مجلس از لایحه بودجه 89؛ بودجه بی عدد و رقم را نظارت نمی کنیم

رهبر معظم انقلاب: حفظ وحدت آحاد مردم، خاری در چشم دشمنان و اصلی ترین نیاز کنونی است

ضرغامی سید حسن خمینی را متهم کرد



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در جمع فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش: ملت ایران در 22 بهمن بار دیگر جبهه استکبار را مبهوت می کند

تصمیم ایران به آژانس اعلام شد: غنی سازی 20 درصد از امروز در نطنز

ثبت نام دوره کاردانی پودمانی دانشگاه جامع از امروز



کیهان:

رهبر انقلاب در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی: ملت در 22 بهمن جهان را مبهوت خواهد کرد

ضرغامی در پاسخ به سید حسن خمینی: کاش 8 ماه جفا به میراث امام را هم محکوم می کردید

تظاهرات و اعتصاب مردم پاکستان در اعتراض به کشتار شیعیان در کراچی



گسترش:

رهبر معظم انقلاب: ملت ایران در 22 بهمن با وحدت کلمه مستکبرین را مبهوت خواهند کرد

رئیس جمهوری: مجلس و دولت مکمل هم در خدمت به مردم اند

محرابیان در مراسم افتتاح نخستین کارخانه ایربگ کشور خواستار شد: عزم ملی برای ارتقای امنیت جاده و خودرو



وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان وافسران نیروی هوایی ارتش: مستکبرین در 22 بهمن مبهوت می شوند

یاناکوویچ رئیس جمهور شد؛ خداحافظی مردم اوکراین با مخملی ها

امروز با حضور بازرسان آژانس انجام می شود؛ آغاز غنی سازی اورانیوم 20 درصد در نطنز

همبستگی:

مقام معظم رهبری در دیدار جمع زیادی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش: ملت ایران در 22 بهمن با وحدت کلمه مستکبرین را مبهوت خواهد کرد

لاریجانی در نشست مشترک مجلس و دولت: با چانه زنی و فرار نمی توان مصوبه مجلس را تغییر داد

دعوت حزب همبستگی از آحاد مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن



همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن: ملت ایران با وحدت کلمه، جبهه استکبار را مبهوت خواهد کرد

وزیر آموزش و پرورش: همه مطالبات فرهنگیان تا عید پرداخت می شود

معاون شهردار تهران: شهرداری دیگر به تنهایی قادر به پرداخت یارانه های حمل و نقل عمومی نیست

هدف واقتصاد:

برای حل مشکل محدودیت تسهیلات ارائه شد؛ بسته پیشنهادی اتاق ایران به بانک مرکزی

کرد زنگنه اعلام کرد: سهام عدالت به ایستگاه کارگران رسید

در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت؛ تصویب طرح افزایش توان مالی بانکها